La salida de Giacomo Bocchio del programa 'El gran chef famosos' generó controversia, no solo por su ausencia en la pantalla, sino también por las reacciones de los seguidores del reality de cocina. El chef, que fue parte fundamental del jurado durante once temporadas, ha mostrado su apoyo a los comentarios de los cibernautas que lamentan su partida y critican la nueva dinámica del programa de Latina. A través de sus redes sociales, el tacneño expresó su apoyo con las opiniones de los televidentes, quienes consideran que el reality ha perdido su esencia sin su presencia.

El revuelo se desató cuando Giacomo dio ‘like’ a varios mensajes que expresaban su descontento con la decisión del canal. En estos comentarios, los seguidores mencionaban que el programa no es lo mismo sin él y que su salida fue un error. Las interacciones de Bocchio en redes sociales han alimentado la polémica y provocado aún más especulaciones sobre los motivos detrás de su salida.

Giacomo Bocchio reacciona a comentarios contra 'El gran chef famosos'

Luego de varias semanas de su salida, Giacomo Bocchio no tardó en hacer pública su reacción. A través de sus redes sociales, el chef tacneño dio ‘me gusta’ a varios comentarios de usuarios que expresaban su inconformidad con la nueva versión del programa.

"Te extraño en el programa Giacomo! No es lo mismo, Tú dabas el verdadero level”, “Giacomo te extrañamos, no me gusta ver chef ahora”, “Definitivamente nada es lo mismo sin el maestro”, “Se te extraña mucho en el gran chef, no me canso de decirles a Latina que tuvieron el peor error” y “Dejo la valla muy alta... ahora no pasa nada con este programa”, se lee en algunos comentarios en redes.

Giacomo Bocchio anuncia su salida de 'El gran chef famosos'

Fue a través de un video en vivo en sus redes sociales que Giacomo Bocchio confirmó su salida de 'El gran chef famosos'. El chef explicó que la decisión de no continuar en el programa fue tomada por el canal Latina. "No voy a estar en ‘El Gran Chef Famosos’ la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Están apostando por algo diferente", aseguró Bocchio en el video.

Aunque su salida sorprendió a muchos, Bocchio se mostró optimista y aseguró sentirse satisfecho por el impacto que el programa ha tenido en la audiencia peruana. "Me voy muy feliz de saber que en los mercados la gente habla de cortes de precisión, de técnicas, de fondos. Eso significa que el programa ha calado en la sociedad peruana, y eso me llena de satisfacción", comentó el chef.