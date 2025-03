Tilsa Lozano se ha solidarizado públicamente con Macarena Vélez tras las revelaciones que la exchica reality hizo en 'El valor de la verdad', donde habló sobre su salida de 'Combate' por razones estéticas. Sin embargo, esta muestra de apoyo no ha pasado desapercibida, ya que en redes sociales usuarios no han tardado en recordar un incidente previo en el que la misma Lozano hizo comentarios despectivos sobre el físico de la exchica reality. La polémica se desató cuando se expuso un video donde Tilsa, en su rol de invitada en 'América hoy', se burlaba del cuerpo de la influencer.

Lo que parecía ser una muestra de solidaridad por parte de Tilsa se convirtió rápidamente en un punto de controversia al ser expuesto un video de años atrás. En la grabación, Lozano y otros colaboradores del programa no dudaron en criticar de manera cruel y burlesca la figura de la exintegrante de 'Combate'. Este video volvió a ser viral en las redes sociales, reavivando un tema que muchas personas consideraban cerrado.

La vez que Tilsa Lozano se burló del físico de Macarena Vélez

En el programa 'América hoy', Tilsa Lozano y sus compañeros no tuvieron reparos en hacer comentarios despectivos sobre el físico de Macarena Vélez. En una ocasión, la expareja del 'Loco' Vargas comparó la espalda de la actual pareja de Juan Ichazo con la de un hombre, asegurando que la modelo utilizaba filtros para modificar su imagen en las redes sociales.

"Esa espalda no es la misma que ella tiene, ella tiene la espalda del doctor", fue la desafortunada frase que Tilsa lanzó durante la emisión. La broma no solo fue un ataque directo a la figura de Macarena, sino que también se sumó a otros comentarios que hicieron los panelistas en ese momento. El doctor que acompañaba a Lozano en el set de 'América hoy' también se unió a las críticas y expresó: "Siempre la he visto a Macarena como una mujer bien fornida, especialmente en la parte de arriba".

Macarena Vélez revela duras críticas por su físico en confesiones en 'El valor de la verdad'

En su participación en 'El valor de la verdad', Macarena Vélez reveló detalles sobre su salida de 'Combate', un hecho que estuvo relacionado con su apariencia física más que con su desempeño en el programa. A pesar de ser una de las competidoras más destacadas, la 'Mujer increíble' afirmó que fue despedida debido a la presión que la producción ejerció sobre ella para que perdiera peso.

"Me dijeron: 'Maca, esta temporada van a entrar chicas que necesito que tengan mejores cuerpos. Yo te dije que necesitaba que bajes cinco, cuatro kilos, porque no se te ve bien en cámaras y como no has bajado eso, no vas a estar'", relató la modelo durante su intervención.