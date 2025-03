Tilsa Lozano se quiebra en vivo por revelaciones de Macarena Vélez en ‘El valor de la verdad’: “Me pongo en la posición de su mamá”

Macarena Vélez se sentará este domingo 23 de marzo en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’. Durante el programa ‘La noche habla’, se discutió el avance que muestra nuevas y conmovedoras revelaciones de la vida de la exchica reality.

En uno de los momentos más impactantes, Tilsa Lozano no pudo evitar mostrarse vulnerable al ver un extracto en el que Macarena revela un episodio de abuso que sufrió frente a su madre, quien estuvo presente en el programa. Visiblemente afectada, Tilsa luchó por contener las lágrimas mientras decía: “Me pongo en la posición de su mamá”, demostrando la profunda conmoción que le causó la impactante confesión.

Tilsa Lozano llora por Macarena Vélez y su madre

Este jueves 20 de marzo, ‘La noche habla’ presentó un adelanto del próximo episodio de ‘El valor de la verdad’ con Macarena Vélez. Durante la emisión, la conductora Tilsa Lozano tuvo una fuerte reacción al ver el avance, en el que la exchica reality se sinceró sobre sus inseguridades debido a su físico y relató un episodio de abuso que vivió en la adolescencia.

Tilsa Lozano no pudo evitar quebrarse al ver las imágenes, especialmente al escuchar el testimonio de Macarena Vélez y la sorpresa de la madre, quien la acompañaba en el programa. “Les soy sincera, tengo el corazón que se me está saliendo. Me pongo en la posición de su mamá, tener que escuchar que han violentado a tu hija de esa manera. Yo creo que esta situación debe haber sido no solamente muy fuerte para ella, sino también para la mamá que está escuchando eso”, comentó la conductora.

Asimismo, la exmodelo expresó su tristeza por la difícil experiencia que vivió Macarena, destacando que siempre se mostró de una manera diferente ante las cámaras. También mencionó el impacto que esta situación pudo haber tenido en la madre de la influencer. “Realmente a mí estas situaciones me quiebran porque me pongo en el lado de la madre, en la situación de ella. Caras vemos, corazones no sabemos, porque esa chica (Macarena) siempre se ha mostrado muy fuerte, muy ruda, pero hay toda una historia que no hemos podido conocer. Este pedacito, nada más, me ha desencajado por completo”, concluyó, al borde de las lágrimas.

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' con Macarena Vélez?

La participación de Macarena Vélez se emitirá este domingo 23 de marzo a las 9:45 p.m. por Panamericana Televisión. Además, quienes prefieran verlo en línea podrán disfrutarlo en vivo a través del canal oficial de ‘El valor de la verdad’ en YouTube.

Con el cambio de horario, ahora transmitido los domingos, el programa ha generado un renovado interés por su dinámica en esta temporada. Los seguidores de Macarena Vélez y del show podrán seguir la entrevista tanto por señal abierta como por streaming.