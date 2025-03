Tilsa Lozano causó revuelo en su programa ‘La noche habla’ al aparecer con una peluca de color rojo, lo que generó especulaciones sobre un posible mensaje dirigido a Magaly Medina. Esta situación se volvió tendencia en las redes sociales, donde los seguidores interpretaron sus acciones como una clara indirecta hacia la popular conductora de ATV.

Incluso Tilsa Lozano dejó sorprendidos a sus compañeros con su nuevo look, donde no dudó en mandar un dardo en vivo que varios usuarios consideran que estaría dirigido para Magaly Medina: “No me parezco a Monique Pardo, me parezco a la bruja”.

El sorpresivo dardo de Tilsa Lozano

Este viernes 21 de marzo en ‘La noche habla’, Tilsa Lozano cumplió un reto en vivo que consistía en imitar a Monique Parde, pero la conductora al colocarse la peluca roja como parte del reto, terminó lanzando fuertes dardos que los usuarios han señalado que serían dirigido para Magaly Medina.

“Yo creo que esto es una trampa, me han puesto esta peluca, pero no me parezco a Monique Pardo, me parezco a la bruja”, señaló al inicio. Poco después, Tilsa Lozano se quitó la peluca y volvió a mandar otra indirecta: “Ya quisiera tener esta carita sin ninguna operación”. Este último comentario dejó sorprendidos a sus compañeros.

Después que se viralizaron los comentarios de Tilsa Lozano, los usuarios en redes sociales señalaron que sería una indirecta para Magaly Medina. “Cómo se nota que les hace falta rating, mecharse con Magaly es su estrategia básica”, “Todo por rating. Ojalá Magaly la multiplique por cero” y “Otra que quiere colgarse de Magaly”, fueron algunos comentarios.

PUEDES VER: Tilsa Lozano culpa a Magaly Medina de exponer a los artistas al publicar sus ingresos económicos

Magaly Medina contra Tilsa Lozano

Recordemos que semanas atrás, tras el estreno de ‘La noche habla’, Magaly Medina no dudó en criticar a Tilsa Lozano por cuestionar a Pamela López, sobre cómo se sintió al ver a Pamela Franco usando la camiseta de Christian Cueva.

“¿A quién han puesto de conductora en este programa nocturno? En su cara pelada le va a hablar de camisetas, cuando ella era la experta en ponerse camisetas del equipo de Vargas. Ahora se le olvidó, se le borró de la memoria lo que le hacía a la esposa de Vargas, fuiste la tortura”, mencionó la ‘Urraca’ tajantemente.