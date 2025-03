Reimond Manco es un futbolista peruano que se encuentra cerca de su retiro. A sus 34 años, aún arrastra las consecuencias de sus malas decisiones, lo que le impidió a convertirse en una estrella del fútbol. Aunque su vida personal ha sido ampliamente mediática, hay aspectos menos conocidos, como su gran destreza en la cocina, lo que le ha permitido destacarse en el programa ‘El gran chef famosos: extremo’. Además, algo que muchos desconocían es que no nació en Perú.



En los últimos días, Manco ha demostrado que, al igual que con el balón, es muy hábil en la cocina. Es más, es un fuerte candidato a llevarse la olla dorada de ‘El gran chef famosos: extremo’. Asimismo, se ha vuelto más activo en las redes sociales, donde cuenta sus experiencias personales y momentos anecdóticos en el fútbol.

¿Cuál es la verdadera nacionalidad de Reimond Manco?



En su transmisión de este martes 25 de marzo, el participante de ‘El gran chef famosos: extremo’ contó que nació en otro país, pero por un tema de casualidad. “Nací allá porque mis papás se fueron a vivir a Venezuela por un mejor trabajo. Allá me hicieron y allá nací, pero yo soy venezolano solo de nacimiento, no de sangre ni de historia ni de descendencia. Eso que les quede claro”, indicó.



Asimismo, se mostró orgulloso de sus raíces peruanas. “Soy más peruano que la papa huayro. Soy cholo y no me avergüenza decirlo. Soy color marrón”, añadió Manco, quien días atrás respondió a las acusaciones de Shirley Arica en 'El valor de la verdad'.

Reimond Manco y la vez que jugó por otro país

La carrera futbolística de Reimond Manco alcanzó gran notoriedad cuando tenía solo 17 años y formaba parte de la selección peruana en la recordada etapa de los ‘jotitas’. No obstante, la blanquirroja no fue el único equipo nacional que representó, ya que también tuvo un breve paso defendiendo los colores de la selección de Venezuela.



“Jugué por Venezuela en el año 2006. Jugué en el Sudamericano Sub 15 porque vivía allá”, comentó Manco sobre su experiencia defendiendo los colores amarillo, azul y rojo.



Reimond Manco y su mala experiencia en Venezuela

Días atrás, en ‘Reporte Semanal’, Reimond recordó que, cuando tuvo 12 años, viajó a Venezuela porque le salió un contrato, que le permitió ayudar con los gastos en su casa en Perú. “Lo difícil fue extrañar a tu familia, querer regresar. Era un niño”, expresó el ahora empresario.

Asimismo, contó que quedó desamparado en Venezuela porque tuvo que irse de la casa del amigo donde estaba viviendo, debido a que la mamá del otro menor ya no quería hospedarlo. “Me tocó alistar mi mochila e irme a dormir a un parque por dos días, hasta que otro amigo me vio y me dio posada”, dijo.