Luego de que Shirley Arica revelara en 'El valor de la verdad' detalles sobre su relación con Reimond Manco, el exfutbolista decidió pronunciarse en una transmisión en vivo en TikTok. En sus declaraciones, el exjugador de Juan Aurich negó haberle cancelado el pasaje de regreso a Lima tras su viaje a Chiclayo y explicó su versión de los hechos sobre el ampay sembrado que llevó a la fama a la popular 'Chica realidad'.

Según el exjugador, Shirley Arica llegó a su casa porque un amigo en común le pidió que la ayudara, ya que su vuelo salía de madrugada y no tenía dónde quedarse. Reimond Manco aseguró que accedió sin problemas y que incluso salieron juntos al centro comercial Real Plaza. Sin embargo, luego recibió una llamada en la que le advirtieron que la modelo estaba planeando un ampay. "Nos despedimos y le dije: ‘Oye, eso no se hace’", afirmó en su transmisión.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre el ampay sembrado tras confesiones de Shirley Arica en 'EVDLV'?

El actual participante de 'El gran chef', Reimond Manco, insistió en que nunca le anuló el pasaje a Shirley Arica y que la historia que contó del ampay sembrado en el programa de Beto Ortiz no se ajusta a la realidad. De acuerdo con su versión, la modelo lo convenció de ir al centro comercial de Chiclayo con insistencia, ya que tenía todo premeditado para luego revelar los hechos en el programa de Magaly Medina en 2010.

"Yo no supe nada más hasta que me dijeron que iba a salir en Magaly a contar todo lo que contó", expresó el exfutbolista. Shirley Arica confesó, en 'El valor de la verdad', que su objetivo principal era vengarse de Reimond Manco, ya que, según su versión, él le había sido infiel durante una fiesta de Año Nuevo en playa Arica. La modelo aseguró que este episodio la marcó y que, cuando el futbolista la invitó a Chiclayo tiempo después, vio la oportunidad perfecta para exponerlo.

Reimond Manco cuenta la supuesta razón por la que Shirley Arica quiso vengarse con un ampay sembrado

En su transmisión, Manco también habló sobre el motivo que, según él, llevó a Shirley Arica a querer vengarse con un ampay sembrado. El exfutbolista recordó que en una fiesta de Año Nuevo en su casa, la modelo fue retirada por seguridad debido a un altercado. "Al día siguiente me enteré de que se había querido pelear, pero yo ni me di cuenta porque ya me había ido a dormir", explicó.

Según su versión, este incidente pudo haber sido la razón detrás de la presunta venganza de Arica. "Creo que de ahí viene el tema de quererse vengar", comentó, restándole importancia al escándalo mediático que se generó en su momento.