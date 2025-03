Durante su participación en 'El valor de la verdad', Macarena Vélez enfrentó una de las preguntas más repetidas en redes sociales y programas de espectáculos: ¿fue una 'Chica Tulum'? La modelo respondió con un rotundo sí y el polígrafo validó su declaración. Con ello, confirmó públicamente su vínculo con el grupo de influencers que solían vacacionar en uno de los destinos más exclusivos de México.

La confesión de Vélez no solo atrajo la atención del público, sino que también puso fin a varias especulaciones. A lo largo del programa conducido por Beto Ortiz, la exchica reality compartió detalles sobre cómo costeaba sus viajes y quiénes la acompañaban. Además, desmintió tajantemente los rumores sobre presuntos 'sponsors' o vínculos con figuras masculinas que financiaban sus estadías.

Macarena Vélez admite haber sido una 'Chica Tulum'

El término 'Chica Tulum' se popularizó en la televisión peruana cuando la periodista Magaly Medina se refirió a un grupo de modelos e influencers que frecuentaban dicho destino de lujo. Entre ellas figuraban nombres como Paula Manzanal, Stephanie Valenzuela, Macarena Gastaldo, Jamileth y la propia Macarena Vélez, quienes compartían contenido en redes sociales disfrutando de playas paradisíacas, alojamientos de alto nivel y fiestas exclusivas.

Macarena reveló que su primer viaje a Tulum fue en compañía de tres amigas. Más adelante, en enero, recibió una invitación de Paula Manzanal para regresar. “El primer viaje fue con ellas (tres chicas), y en enero Paula me llama y me dice: ‘¿Por qué no te vienes a Tulum?’. Yo pagué mi pasaje, me fui y Paula me presentó a sus amigos. La pasamos increíble”, comentó durante su paso por el programa.

"Estuvimos como una semana y medio más o menos y me regresé nuevamente a Miami, me quedé un tiempo más ahí y no quería volver a Lima y luego volví a ir a Tulum porque me dijeron que habían vuelto como al mes siguiente", acotó la denominada 'Mujer Increíble'.

Macarena Vélez en 'El valor de la verdad' revela detalles de sus viajes

En su aparición en 'El valor de la verdad', Macarena Vélez respondió a diversas preguntas sobre su estilo de vida y aclaró las dudas respecto a cómo financiaba sus frecuentes viajes al extranjero. Al ser consultada directamente sobre si alguien pagaba sus pasajes, la influencer fue clara: siempre los costeó con su propio dinero.

Giancarlo Cosío, personaje del medio televisivo, explicó que la percepción mediática distorsionó la realidad de las llamadas 'Chicas Tulum'. Según él, se instaló la creencia de que modelos e influencers eran financiadas por 'sugar daddys', cuando en muchos casos contaban con auspiciadores, de diversas edades, propios del mundo del modelaje, sin que eso implicara relaciones de dependencia económica o sentimental.

"La pregunta era fuerte porque dejaban entrever que las 'Chicas Tulum' iban 'auspiciadas' por 'sponsors', por hombres que invitan chicas, eso es lo que se ha dado a entender en algunos programas de televisión, que las 'Chicas Tulum' van porque son invitadas por caballeros. En el medio del modelaje, se dice que hay varias chicas que tienen 'auspiciadores' o 'sugar daddys' o 'sugar babys'", indicó el organizador de desfiles de moda.