Este domingo, Macarena Vélez se sentará en el sillón rojo de El valor de la verdad, el popular programa que se transmite por Panamericana. Aunque han pasado varios años desde el fin de su relación con Said Palao, la exchica reality está lista para revelar detalles inéditos sobre ese romance.

Según lo adelantado en los avances, El valor de la verdad hoy promete ser una edición cargada de emociones, ya que Macarena confesará que Alejandra Baigorria fue su “confidente” durante los momentos más difíciles que vivió con el integrante de ‘Esto es guerra’. La emisión está programada para las 9.45 p. m., y se espera que las revelaciones den mucho de qué hablar.

Preguntas que responderá Macarena Vélez en 'El Valor de la verdad'

Estas son algunas de las preguntas que responderá Macarena Vélez en ‘El valor de la verdad’ hoy desde 945 p.m. en panamericana.

¿Eres alcohólica?

¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao?

¿Te metiste en la relación de Johana ‘La Nena’ Cubillas?

¿Te decía tu mamá que eras gorda?

¿A qué hora da 'El valor de la verdad' con Macarena Vélez?

La entrevista a Macarena Vélez en 'El valor de la verdad' se emitirá este domingo 23 de marzo a las 9:45 p. m. por Panamericana. La exchica reality responderá preguntas sobre su relación con Said Palao, su amistad con Alejandra Baigorria y su conflicto con 'Nena' Cubillas, en un episodio lleno de revelaciones.

Macarena Vélez y su pasada relación con Said Palao

La historia de amor entre Macarena Vélez y Said Palao comenzó en el reality ‘Combate’, donde ambos se conocieron en diferentes temporadas. Fue en 2015 cuando comenzaron a coquetear, lo que no pasó desapercibido para sus compañeros y los conductores del programa, quienes constantemente bromeaban sobre la química entre ellos.

En 2016, Macarena Vélez oficializó su relación con Said Palao a través de una publicación en Instagram, marcando el inicio de un romance que captó la atención del público. Sin embargo, su relación no estuvo exenta de problemas, ya que las discusiones y desacuerdos se hicieron evidentes en el reality y en otros espacios mediáticos.

A pesar de los momentos difíciles, Macarena y Said lograron mantener su relación durante más de cuatro años, convirtiéndose en una de las parejas más duraderas del programa. No obstante, en agosto de 2018 comenzaron a circular rumores sobre una posible separación, especialmente después de que Said eliminara todas las fotos de Macarena de sus redes sociales. En 2019, la modelo confirmó que su relación con Said había llegado a su fin, en medio de un complicado momento personal que también afectó su vida sentimental.