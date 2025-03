Este domingo 23 de marzo, Macarena Vélez reveló en el programa ‘El valor de la verdad’ que Alejandra Baigorria desempeñó un papel importante como confidente durante su pasada relación con Said Palao. Sin embargo, la amistad entre ambas se vio afectada después de que la empresaria inició un romance con el deportista. “No te puedo decir que era mi mejor amiga, porque claramente no, pero sí la consideraba bastante”, detalló la modelo.

Macarena Vélez causó revuelo al anunciar que su relación con Said Palao llegó a su fin en 2019, por la decisión de su expareja y las declaraciones de Diego Chávarri, emitidas en el mismo programa hace años. Según Vélez, Palao no supo afrontar la situación al enterarse de que ella y Chávarri mantuvieron un vínculo breve cuando estuvieron distanciados.

Macarena Vélez sobre Alejandra Baigorria

Cuando Macarena Vélez reveló que Alejandra Baigorria estaba enterada de los problemas que solía tener con Said Palao cuando fueron pareja, Beto Ortiz, de manera irónica, le comentó: “Parece que le contaste tanto a Alejandra Baigorria sobre Said Palao que ahora ella se va a casar con él”.

Fue ahí donde Macarena Vélez reflexionó sobre la situación y destacó que solía confiar en Alejandra Baigorria en ese momento. “Con Alejandra, yo la conozco desde que entré a Combate. Ella estaba en esa época en otra relación, yo también. Y bueno, en una época en la que yo venía un poco con algunos pleitos o peleas y tal. Se las he comentado y ella me da su posición o me da sus consejos”, mencionó.

Macarena Vélez y su contundente mensaje

Por otro lado, Macarena Vélez reconoció que, con el tiempo, llegó a cuestionar en quiénes confiaba, pues aseguró que consideraba a Alejandra Baigorria y por eso confiaba en ella.

“A veces uno se equivoca trágicamente a la hora de escoger a los amigos. No te puedo decir que era mi mejor amiga, porque claramente no, pero sí la consideraba bastante (...) Ella me bloqueó, es lo más gracioso. Yo no hice nada, ya teníamos igual un tiempo separados, Said y yo, y luego me acuerdo de que la hostilidad era en el programa”, añadió la influencer sobre la amistad que tuvo con la empresaria.