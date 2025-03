En la reciente edición de 'El valor de la verdad', Macarena Vélez sorprendió al confirmar que Said Palao terminó con ella luego de escuchar las declaraciones de Diego Chavarri en el mismo programa años atrás. Según la influencer, su expareja no pudo manejar la situación tras enterarse de que ella y Chavarri tuvieron una relación breve durante un tiempo en el que ella y Said estaban separados.

Vélez explicó que, cuando retomó su relación con Said, se emitió el episodio en el que Chávarri reveló su vínculo con ella. Esto generó molestia en Palao, quien decidió terminar definitivamente. "Justo en esa época yo había regresado con él y justo salió 'El valor de la verdad' de Diego. Le preguntaron si tuvo algún vínculo conmigo y él dijo que sí, y eso lo escuchó Said en esa época", contó Macarena.

¿Por qué Said Palao terminó con Macarena Vélez?

Durante su participación en el programa, Macarena detalló que Said no tomó bien la confesión de Chávarri, a pesar de que había ocurrido cuando ellos estaban separados. "Le afectó porque sucedió en un momento en el que habíamos terminado y luego volvimos, y en ese momento de nuestra terminada fue que pasó lo de Diego", explicó.

Asimismo, reveló que su relación con Said tuvo dos rupturas. "La primera vez yo le terminé, luego volvimos y salió 'El valor de la verdad', y él quiso terminar la relación porque dice que no podía entender lo de Diego, no lo entendió. Después de un tiempo, se acabó", afirmó. Macarena también señaló que a Palao le molestó la confesión, a pesar de que Diego Chávarri no habló mal de ella. "Le chocó mucho, no dijo nada malo, le fastidió que hablara bien de mí, no sé", expresó.