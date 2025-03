La actriz Kukuli Morante, conocida por su icónico papel de ‘Gladys’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’, se pronunció acerca de la posibilidad de retomar su participación en la exitosa producción que la catapultó a la fama como el gran amor de ‘Nachito’. Su posible regreso a la serie ha generado expectativas entre los seguidores, quienes aún recuerdan con cariño su interpretación.

A pesar de que aún la producción de ‘Al fondo hay sitio’ no ha confirmado, un posible regreso de Kukuli Morante a la serie, las expectativas crecen en esta temporada 12 ya que han mencionado al personaje de ‘Gladys’ en diferentes ocasiones.

¿Kukuli Morante regresará a ‘Al fondo hay sitio’?

En entrevista con las cámaras de ‘América espectáculos’, Kukuli Morante se pronunció sobre la posibilidad de interpretar nuevamente a ‘Gladys’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’. Aunque la actriz no confirmó su retorno a la producción, dejó abierta esta posibilidad.

“No sé, ñaño. Yo creo que la Gladys se ha perdido y no tiene GPS, por eso no la ubican. O fácil ya está en otro país como Dubái y es una próspera empresaria... Me da mucha nostalgia recordar la serie, las giras y todo lo vivido”, mencionó con cierta nostalgia.

Asimismo, Kukuli Morante recordó que su personaje estuvo muy enamorada de ‘Miguel Ignacio’, pero le gustaría que regrese con una nueva historia.

“Si regresa, tiene que ser con alguien, pues, ¿no? Que le demuestre a Nachito que ella puede, que sale adelante, que no es el único. Hay otros emprendedores, otros ‘shereteros’ también”, agregó con cierta picardía.

¿Qué pasaría con el personaje de ‘Oto’?

Por otro lado, Kukuli Morante recordó que en la serie ‘Al fondo hay sitio’, ‘Nachito’ y ‘Gladys’ tuvieron un hijo, pero como ya ha pasado varios años desde su última participación en la novela, resaltó que el actor que interpretaba a ‘Oto’ ya tiene 13 años.

“El Oto está en otro lado, el actor de Oto vive en otro país, es alucinante. ¿Cómo estará? Ya me habrá pasado de tamaño. Tiene 13 años”, finalizó al respecto.