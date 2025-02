La joven actriz peruana Areliz Benel, recordada por su papel de Shirley Pachas en la serie ‘Al fondo hay sitio’, atraviesa un momento difícil tras el fallecimiento de su padre, Mario Rivera Bravo, el pasado viernes 21 de febrero. Tras dar a conocer la triste noticia, recibió numerosas muestras de cariño y condolencias por parte de sus seguidores en redes sociales.

Acompañando su anuncio con una fotografía junto a su padre, Areliz Benel, de 35 años, expresó su dolor y agradeció de corazón el apoyo recibido en este difícil momento.

Las palabras de Areliz Benel tras la muerte de su padre

Areliz Benel se pronunció en sus redes sociales tras la dolorosa pérdida de su padre, agradeciendo las muestras de cariño de sus seguidores. “Gracias a todos los mensajes de consuelo que me están mandando, los leo a todos, los que conocieron a mi padre y a los que no, aunque algunos no los responda, los leo a todos, muchas gracias”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Actualmente, la recordada Shirley Pachas de ‘Al fondo hay sitio’ reside en México, donde sigue creciendo en su carrera actoral. Sin embargo, sus seguidores peruanos continúan pidiendo su regreso a la exitosa serie. Su última aparición en la televisión nacional fue en 2023, cuando interpretó a Eva Quiñónez en ‘Luz de Esperanza’, la cuarta entrega de la historia del León de la Cumbia. En esta producción, dio vida a la hija de Don Heriberto, dueño de un restaurante clave en la trama. En 'AFHS' estuvo del 2011 al 2016

Areliz Benel compartió foto junto a su padre y escribió mensaje de agradecimiento por las condolencias. Foto: Facebook.

Areliz Benel denunció injusticias durante su paso por 'AFHS'

Tras el final de ‘Al fondo hay sitio’ en 2016, Areliz Benel, la recordada Shirley Pachas, sorprendió al compartir una fotografía junto a su hermano en la ficción, Yoni (Joaquín Escobar). En su publicación, dejó entrever las dificultades que enfrentó durante su paso por la serie, señalando momentos de injusticia y falta de empatía en su experiencia dentro de la producción.

"Con el mejor hermano de ficción @joaquinescobark y, aunque pasamos muchas dificultades en nuestro proceso en esta inmensa e increíble serie, siempre nos apoyamos mutuamente, sufrimos juntos y afrontamos momentos difíciles al tener que soportar ciertas injusticias que ni tú ni yo merecíamos, mucho menos siendo tan jóvenes. Pero lo que no te mata te hace más fuerte, y quien lo hizo, nos hizo más fuertes, porque de Yoda o sabia no tiene nada, mas sí muchas carencias de empatía, sensibilidad y, sobre todo, de amor hacia los otros", escribió la actriz.

Tras la publicación Joaquín Escobar 'Yoni' escribió lo siguiente: "Sabes que te admiro, respeto y quiero. Me da pena ver esto recién, pero de alguna forma el tiempo confirma todo lo que has escrito. Respecto a ciertas dificultades que tuvimos, fuimos recontra fuertes y, viendo un poquito el pasado, sí mandaría a alguien bien lejos. Pero, bueno, aprendimos, no fue fácil y ahora somos más fuertes”, le respondió.