La actriz peruana Magdyel Ugaz compartió detalles sobre el difícil momento que enfrenta a causa de una enfermedad ginecológica que compromete su bienestar. La intérprete, famosa por su papel en la exitosa serie 'Al fondo hay sitio', reveló que ha aprendido a vivir con su actual estado de salud.

Magdyel Ugaz reflexiona sobre su enfermedad

A través de su cuenta de Instagram, Magdyel Ugaz dedicó sentidas palabras a la Endometriosis, enfermedad que la acompaña desde hace varios años. “Hoy te escribo desde lo más profundo de mi corazón. Quiero contarte que, aunque en muchas ocasiones me asustas, he aprendido a reconocer que no eres mi enemiga. Sé y entiendo que has venido a mostrarme mi poder, ese poder que en momentos dudé que tuviera, pero que hoy, con cada prueba y desafío que me presentas, se hace cada vez más evidente”, manifestó.



Asimismo, la actriz que encarna a ‘Teresita’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’ que se animó a hablar de su enfermedad para dar a conocer las consecuencias de la Endometriosis. “He decidido hablar de ti con amor, sin pesimismo, para visibilizar una realidad que necesita ser comprendida y atendida. Al hacerlo, confío en que más especialistas se unirán a este camino, y que el sistema de salud atenderá de la manera que se merece para cuidar a las mujeres”.



Finalmente, Magdyel Ugaz detalló cómo es vivir con su enfermedad en el día a día. “No solo enfrento un dolor físico intenso, sino también un desafío económico, y es vital que se hable abiertamente de ello para impulsar el cambio”, concluyó en su publicación de este 14 de marzo, donde también compartió una imagen de su pareja actual.

Magdyel Ugaz presentó a su novio en redes



Magdyel Ugaz compartió en Instagram una emotiva publicación el 11 de septiembre, donde presentó a su novio y expresó su profundo amor hacia él. En su mensaje, la carismática 'Teresita' reflexionó sobre el significado de su relación, a pesar de las diferencias que existen entre ambos. La actriz reveló que, antes de conocer a su pareja, tenía una visión particular sobre el amor, pero su llegada transformó por completo su perspectiva.



"Somos tan distintos, y, sin embargo, cada día me doy cuenta de lo cercanos que somos, de cómo veo en ti tanto de lo que siempre he querido para mi vida. Durante mucho tiempo pensé que el amor podía esperar, que había otras prioridades que debían ocupar mi tiempo. Pero conocerte cambió todo. Me hiciste replantear lo que creía saber", compartió la actriz.



Para concluir su dedicatoria, Magdyel Ugaz destacó la conexión especial que ha forjado con su pareja. "Ahora, caminar a tu lado, tomados de la mano, me hace sentir que no solo somos compañeros, sino un equipo que está empezando a construir algo tan hermoso", finalizó.