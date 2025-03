En una reciente entrevista exclusiva para el diario La República, Guadalupe Farfán o más conocida como ‘July’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’, reveló que no tiene intenciones de participar en el próximo Miss Perú, aunque destacó que no está en contra de los certámenes de belleza.

Con casi 3 años en la serie, Guadalupe Farfán ha demostrado que su personaje en ‘Al fondo hay sitio’ ha evolucionado con el tiempo, algo de lo que se siente muy orgullosa. Tras haber concluido su historia con ‘Cristobal’, la química entre ‘July’ y ‘Salvador’ es más que evidente en la temporada 12 de esta producción nacional.

Guadalupe Farfán sobre el Miss Perú

—¿En algún momento te ves postulando al Miss Perú o descartas esa posibilidad?

—La verdad es que no, yo soy de las personas que siempre tratan de romper estereotipos con respecto a la belleza, ¿no? Siempre el mundo, la sociedad en general, cree que la belleza se ve de una sola manera y al existir estos certámenes bellezas, siempre hay un patrón que repite de cómo tienen que verse, ¿no? La nariz respingadita, los labios como que grandes, finitas. Ahora esto ya se está cambiando un poquito, lo que me está gustando mucho, pero aún así siento que igual estos certámenes alimentan un poquito más a nuestra sociedad que está tratando de llenar algo.

—Siento que eso también puede afectar mucho a las niñas pequeñas que lo ven, a las personas que están tratando de luchar con sus inseguridades y tal. A mí me gusta el modelaje, sí, pero no el lado de los certámenes de belleza. Como te digo, no estoy en contra de ellos. Pero a mí me gustaría modelar más para marcas de ropa, de maquillaje, ese tipo de cosas sí me ha gustado mucho.

Guadalupe Farfán y lo que piensa del Miss Perú. Foto: Instagram

Su amor por la actuación, el inicio de Guadalupe Farfán en ‘Al fondo hay sitio’ y el futuro de su personaje ‘July’

—¿Cómo inició tu interés por la actuación?

—La verdad es que a mí siempre me ha gustado la actuación desde muy pequeña, pero siento que nunca lo vi como una posibilidad que era como dedicarme a esto toda mi vida. Siento que eso ya lo concretizo un poquito más como en secundaria, que es donde te haces esta pregunta de qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Y sí, siento que nació un poquito ahí en el colegio, porque siempre me gustaba estar en las actuaciones, los bailes, en los festivales, cada cosa que había. Y claro, fue ahí donde yo dije: ‘Quiero quiero dedicarme a la actuación’. Yo soy bien de películas, me encantan un montón las películas y me encantaba mucho cómo te transmitían tanto a través de una pantalla.

—¿Cómo ingresaste a ‘Al fondo hay sitio’?

—Cuando entré a ‘Al fondo del sitio’ era totalmente diferente, porque antes tenía horarios más marcados que yo me ponía a mí misma. Como que estudio de tal a tal hora y después me meto a un taller de tal a tal hora y luego, este espacio me quedaba para trabajar. Pero cuando tienes un trabajo tan demandante, como lo es la televisión y como lo es ‘Al fondo del sitio’, entonces tus horarios ya no dependen tanto de ti, sino de la producción, depende de un montón de cosas y lo que tienes que hacer después. Entonces sí es complicado como adecuarme a ese ritmo.

—¿Con quién crees que has tenido más química, con Cristóbal por toda la historia que han pasado o con Salvador crees que el amor será mayor?

—Bueno, yo creo que el primer amor siempre queda marcado, entonces yo creo que Cristóbal fue una persona bastante importante para July, además fue su primera vez en un montón de ámbitos, fue su primera relación de verdad, fue su primera vez en el ámbito sexual, ¿no? Siento que nunca se va a poder olvidar de él y también porque fue una relación bastante intensa. También siento que tendrían que pasar más cosas con Salvador para que pudiera nacer más química, pero igual siento que la hay entre ellos.

—Como espectadora, ¿te gustaría que al final se quede con Cristóbal o que siga su historia con Salvador?

—La verdad es que yo no sé lo que vayan a decir los guionistas, pero a mí como espectadora si me gustaría que July siga con Salvador y si no está luego con él, que siga su rumbo y su camino. Siento que a nivel de personajes, Cristóbal cumplió un papel importante en la vida de July, pero finalizó y creo que las personas siempre nos ayudan a crecer, a aprender de muchas cosas, aunque a veces pueda existir el dolor de por medio. Entonces, creo que me gustaría que ese capítulo que ya se cerró, no se vuelva a reabrir.

—¿Qué sentiste con el regreso de personajes antiguos de la serie para el primer capítulo de la temporada 12?

—Me emocioné porque nadie lo sabía, solamente algunas personas y los actores nos enteramos mucho después. Entonces, yo ese día fui porque soy fan de la series, he crecido con ellos y para mí fue muy emocionante el hecho de saber que había la posibilidad de que íbamos a grabar juntos o que tal vez los iba a ver, me los iba a encontrar. Fue mágico, fue muy lindo, fue muy emocionante poder ver a mis héroes que veía de pequeña en pantalla y de la nada conocerlos y verlos en sus personajes.

A sus 20 años, Guadalupe Farfán es una actriz reconocida, tras su participación en 'Al fondo hay sitio'. Foto: Instagram

—¿Qué personaje te gustaría que retorne a la serie?

—A mí me gustaría mucho que regrese Melania (Urbina). La vez que regresó para grabar esa temporada y la vi, me emocioné un montón, pero sobre todo me emocioné también cuando la vi como como el personaje de Montserrat. Era idéntica, o sea, era impresionante como igual ella había capturado la esencia de su personaje para volverlo volver a darle vida. Además es súper gracioso su personaje, súper divertida, ella me parece una estupenda actriz, muy buena onda, así que sí, me gustaría también grabar con ella.

Su pasión por correr, su próxima obra de teatro y su nominación a los Premios Luces

—¿Qué actividades te gustan? Hemos visto que ahora sales a correr

—Ahora he empezado mi era runner. La verdad es que a mí me gusta mucho, me ayuda mucho a desestresarme, lo hago por las mañanas con mis amistades. Ahora soy una obra de teatro justo sobre sobre las personas que corren. Entonces, es difícil encontrar un momento en el que estoy libre, pero cuando estoy libre me gusta mucho pintar, salir con amigos, ir al cine, al teatro y también cocinar. Me gusta hacer postres.

—¿De qué trata la obra de teatro en la que estás?

—Esta obra se llama ‘Corre’ y estrenamos el 2 de mayo. Estoy demasiado emocionada porque justo es una etapa que lo he mostrado por mis redes. Se trata sobre personas que corren y las razones por las que corren. Siento que cada personaje tiene un trasfondo diferente. Es un grupo de chicos que van a correr por primera vez una maratón y bueno, correr una maratón que son 42 km, o sea, es un reto. Pero sobre todo se van a encontrar involucrados entre ellos y va a ser difícil porque se van a encontrar con un montón de realidades, un montón de verdades. Al menos mi personaje está en un descubrimiento de sí misma y sobre descubrir muchos lazos familiares.

Todo sobre la obra teatral 'Corre'. Foto: Instagram

—¿Te gustaría estar con alguien del medio?

—La verdad es que yo preferiría que sea una persona que no esté dentro del rubro como actuación, como tal, pero sí me gustaría que tal vez sea una persona que sepa sobre esto. Por ejemplo, que sea algún tipo de artista, ya le guste la música, el cantar o tal vez algo completamente distinto, ¿no? O sea, sí me gustaría que sea algo diferente a la actuación.

—¿Qué sentiste al ser nominada a los Premios Luces 2025?

—Me emociona mucho porque es como si de alguna manera las personas también me dieran este reconocimiento y siento que se siente muy lindo, ¿no? Después de tanto trabajo, tanta chamba, que lo reconozcan de esa manera, siempre va a ser demasiado grato y nada, ojalá gane y si no, para adelante con todos los proyectos que quiero hacer.