Nelly Rossinelli, jurado de ‘El gran chef famosos’, ha llamado la atención al expresar su apoyo a la marcha nacional contra la inseguridad, programada para este viernes 21 de marzo. Esta manifestación se lleva a cabo tras el asesinato del vocalista de Armonía 10, Paul Flores, quien fue víctima del sicariato.

A través de sus redes sociales, Nelly Rossinelli anunció su participación en la protesta y pidió a sus seguidores que compartieran la publicación de Javier Masías sobre el tema. Esto generó diversas críticas, con usuarios comentando sobre su posición política. Ante los comentarios, la influencer aclaró que su apoyo a la marcha no tiene relación con ideologías políticas, y reveló que difiere políticamente de su amigo Javier Masías. “De hecho, políticamente pensamos diferente”, expresó.

Nelly Rossinelli afirma discrepancias políticas con Javier Masías

Todo comenzó cuando Nelly Rossinelli compartió la publicación que hizo Javier Masías sobre el llamado a la marcha este viernes 21 de marzo en la Plaza San Martín. Esto generó una serie de comentarios que aseguraban que había una postura ideológica; sin embargo, la tiktoker explicó su posición sobre la marcha y reconoció sus diferencias políticas con Javier Masías, su compañero en ‘El gran chef famosos’.

Nelly Rossinelli admite en redes diferencia con Javier Masías. Foto: Twitter

“Acá no tiene nada que ver Javier. De hecho, políticamente pensamos diferente y en muchas cosas más. Yo busco paz, seguridad y leyes duras para los delincuentes”, aclaró Rossinelli en uno de sus tuits, destacando que su apoyo a la marcha no está motivado por intereses políticos, sino por un legítimo reclamo social.

Asimismo, la conocida 'Mamá de los pericotitos' subrayó que su participación en la protesta no está influenciada ni impulsada por ninguna postura política. “Yo marcho para pedir paz, seguridad, leyes más duras contra la delincuencia. No voy con ninguna bandera política ni a pedir ninguna vacancia. No por marchar de manera pacífica me hace de izquierda o zurda, etc.”, agregó Nelly Rossinelli en otro tuit.

María Pía, Mario Hart y Carlos Vílchez también apoyaron la marcha

María Pía, Mario Hart y Carlos Vílchez, conductores de 'Mande quien mande', se pronunciaron en su programa sobre la convocatoria a la marcha, que se dará este viernes 21 de marzo en la Plaza San Martín. Esta acción busca sensibilizar por la ola de inseguridad que afecta el país especialmente después del asesinato de Paul Flores.

La presentadora María Pía Copello confirmó su participación en la manifestación e invitó el público a unirse a esta importante causa. “Este viernes 21, ahí nos vemos. Va a haber una marcha este viernes 21 y nosotros, obviamente, vamos a participar. Espero que mucha gente se una. Es una marcha nacional contra la inseguridad. Nos afecta a todos, civiles, empresarios, artistas, a todos”, sentenció.