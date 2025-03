Mediante un documento firmado por una notaría, Alexandra Díaz, quien había sido ampayada en compañía de Roberto Guizasola, decidió retractarse públicamente de las denuncias que había interpuesto contra el exfutbolista. A través de un comunicado oficial, la influencer aclaró que las acusaciones de amenazas y agresiones físicas y psicológicas que había hecho en su contra nunca fueron reales y que todo lo dicho fue producto de un momento de indignación.

La joven, conocida por su presencia en redes sociales, confesó que sus palabras habían sido impulsadas por la frustración y el enojo hacia Guizasola. Según ella, en ese momento estaba tan molesta con el exjugador que sus declaraciones no reflejaban la verdad de los hechos. "Todo lo manifestado nunca ha sido cierto", se lee en el documento.

Alexandra Díaz se retracta de acusaciones contra Roberto Guizasola

En un giro inesperado, Alexandra Díaz explicó que las denuncias de agresiones físicas y amenazas interpuestas contra Roberto Guizasola fueron, en gran parte, el resultado de la tensión emocional que experimentaba en ese momento. Según la tiktoker, las afirmaciones que hizo sobre Guizasola no reflejan lo que realmente ocurrió entre ellos.

"Las afirmaciones y denuncias que he realizado han sido en un momento de indignación y rencor contra el señor Roberto Guizasola, sin embargo, todo lo manifestado nunca ha sido cierto", escribió en su comunicado. “Todo lo ocurrido entre nosotros ha sido con consentimiento de ambas partes y de forma voluntaria. Lamentablemente, en los últimos tiempos nuestra relación interpersonal se había vuelto tensa y conflictiva”, agregó en el documento notarial.

Uno de los puntos más controvertidos que Alexandra Díaz había mencionado en su denuncia inicial fue la posible difusión de imágenes y videos íntimos por parte de 'Cucurucho'. No obstante, en su comunicado de retractación, la influencer dejó claro que no podía afirmar que él fuera el responsable de la filtración de ese material personal. "No puedo afirmar que el señor Roberto Guizasola los haya filtrado o compartido con otras personas", indicó la joven, agregando que no existían pruebas concretas para vincular al exfutbolista con la divulgación de esos contenidos.