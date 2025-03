El escándalo que involucra a Roberto Guizasola sigue generando revuelo en el mundo del espectáculo. El exfutbolista ha sido acusado por la joven Alexandra Díaz, conocida en redes sociales como 'La Gordibuena', de amenazas, manipulación y la presunta difusión de material íntimo. La denuncia salió a la luz el 17 de marzo en 'Magaly TV, la firme', donde Díaz y su padre brindaron detalles sobre su relación con el exjugador.

Según el reportaje, Guizasola habría obligado a la joven a firmar un contrato de confidencialidad para silenciar su romance. Además, Díaz afirmó que el exdeportista la contactó cuando tenía 15 años, aunque el primer encuentro se dio en 2022. Tras la difusión de estas acusaciones, Guizasola decidió pronunciarse a través de un comunicado en redes sociales.

Roberto Guizasola lanza comunicado

Ante la presión mediática y la controversia generada por el informe de 'Magaly TV, la firme', Roberto Guizasola publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, donde reconoció su infidelidad, pero rechazó categóricamente las acusaciones de Alexandra Díaz.

"A la opinión pública, medios de comunicación y seguidores: Quiero empezar pidiendo disculpas públicas a mi esposa y a mis hijos. Sé que los he lastimado profundamente y que no me he comportado de la manera correcta. Cometí un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello", expresó el exfutbolista en su declaración.

No obstante, enfatizó que las acusaciones sobre amenazas y abuso son falsas y aseguró que tomará medidas legales contra la joven: "Rechazo de manera categórica todas las acusaciones que me asocian con supuestos actos de abuso y violencia. Tales afirmaciones son falsas, no tienen sustento ni pruebas y constituyen ilícitos penales; por lo que he decidido iniciar las acciones legales correspondientes", puntualizó.

Las declaraciones de Alexandra Díaz en 'Magaly TV, la firme'

La joven de 21 años sostuvo en 'Magaly TV, la firme' que Guizasola la manipuló durante años y que la presionó para firmar un documento de confidencialidad el 12 de febrero de este año. Además, afirmó que el exjugador la amenazó con divulgar material comprometedor si ella hablaba públicamente sobre la relación.

"Me insistió e insistió, hasta que finalmente cedí", declaró Díaz, quien aseguró que, tras un incidente en el que salió de fiesta, Guizasola también comenzó a amenazar a su madre. "Me dijo que si no me dejaba de comportar como un juego, iba a hacerlo público", señaló. Asimismo, la joven reveló que el exjugador le hizo creer que estaba separado de su esposa, pero más adelante descubrió que esto no era cierto.