Este miércoles 19 de marzo, Magaly Medina en su programa se percató de la publicación que compartió Alexandra Díaz en sus historias de Instagram esta mañana, donde la joven hizo un grave descargo que podría ser para Roberto Guizasola.

Según lo que mencionó Alexandra Díaz en sus redes sociales, al parecer habría sido violentada en una ocasión, o al menos eso es lo que dejó entrever con su grave publicación en redes sociales. Cabe señalar que Roberto Guizasola habría amenazado a la joven de 21 años, después que salieron las imágenes de su ‘ampay’.

Alexandra Díaz y su contundente mensaje

A través de sus historias de Instagram, Alexandra Díaz este miércoles 19 de marzo publicó un particular mensaje, dando a conocer una grave acusación luego de exponer públicamente a Roberto Guizasola y las amenazas que habría recibido en los últimos días, luego que el programa ‘Magaly TV, la firme’ los ampayara juntos de madrugada.

“Si una mujer te dice: ‘No me toques, suéltame, estás ebrio. Por favor, me estás lastimando y no me está gustando’. Y esa persona sigue pese que le dijiste que no deseas ¿qué significa? ¿amor?. NO ES NO”, fue lo que escribió la joven en sus historias de Instagram.

Magaly Medina en la última edición de su programa, compartió este mensaje que publicó Alexandra Díaz en sus redes sociales, resaltando que la joven ya ha denunciado que Roberto Guizasola la estaría amenazando.

“Ahí está, ella dijo que tenía audios que le estaba proporcionando a la policía, nosotros escuchamos algunos que no podemos emitir lógicamente, porque no nos corresponde”, señaló la periodista en su programa.

Mamá de Alexandra Díaz le advierte

Por otro lado, Magaly Medina en su programa también compartió los estados de WhatsApp de Alexandra Díaz, donde la madre de la joven le habría advertido que se cuide de lo que Roberto Guizasola podría hacer en su contra.

“Te das cuenta, se va a defender. Ten cuidado con lo que haces. Tú le tienes pena a él y ¿a ti quién? Él no se va a apiadar de ti, tenlo claro. No publiques nada por favor”, le escribió la mamá y la joven respondió un simple: “Ok”.