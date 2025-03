La cumbia peruana se encuentra en la mira de la delincuencia. La reciente muerte de Paul Flores, cantante de Armonía 10, a manos de sicarios mientras se dirigía a un concierto en Ate, ha expuesto la preocupante inseguridad que enfrentan los artistas. En este contexto, Christian Yaipén, vocalista y líder de Grupo 5, reveló que su orquesta lleva dos años siendo víctima de extorsiones, lo que los ha obligado a tomar estrictas medidas de seguridad.

Ante la falta de acciones concretas por parte de las autoridades, los músicos han tenido que velar por su propia protección. Las agrupaciones de cumbia, que recorren diversas ciudades del país, se han convertido en blanco de criminales que buscan extorsionarlas con amenazas de atentados si no pagan cupos.

Grupo 5 se ve obligado a extremar su seguridad

Durante el velorio de Paul Flores, Christian Yaipén no pudo ocultar su indignación y lamentó que la violencia haya cobrado la vida de un colega. “Murió simplemente por salir a trabajar. Ahora en el Perú no sabemos si regresaremos vivos a nuestras casas. Las autoridades deben actuar rápido, no con medidas populistas que no sirven”, expresó el cantante.

Además, reveló que Grupo 5 ha tenido que recurrir a escoltas y armamento especializado para garantizar su seguridad. "Todas las agrupaciones de cumbia van con escoltas, con armamento largo, con todo, para estar a defensa de, eso no debe ser así", comentó.

En su testimonio más impactante, confesó que incluso han llegado a presentarse bajo la vigilancia de francotiradores. "Para nosotros es normal salir con escoltas y armamento, pero hemos llegado a tocar con francotiradores arriba del escenario. Eso es vergonzoso", afirmó.

Finalmente, Christian Yaipén pidió justicia por Paul Flores y exigió que su caso no quede impune. "Me voy con el corazón partido de ver a mi compañero en un ataúd. Es un peruano más que muere injustamente", concluyó.