La industria musical peruana se encuentra en shock después del trágico asesinato a Paul Flores, conocido como 'El Ruso', quien perdió la vida en un ataque armado el 16 de marzo de 2025. En respuesta a este crimen y a la creciente ola de violencia, un grupo de destacadas orquestas peruanas, como Armonía 10, Grupo 5, Agua Marina y Corazón Serrano, han alzado sus voces de protesta. En un comunicado conjunto, exigieron justicia y acciones inmediatas para frenar el sicariato y la extorsión que afecta a los músicos en Perú.

A través de sus redes sociales, estos artistas no solo lamentaron la tragedia, sino que también hicieron un llamado a la unidad de todos los artistas del país para luchar contra la inseguridad. Con el lema "#NoQueremosMorir", el mensaje de las orquestas peruanas se viralizó rápidamente, acumulando el respaldo de miles de seguidores y otros músicos que exigen un cambio urgente en las políticas de seguridad y justicia en el Perú.

Agrupaciones del Perú se unen en una sola voz

El asesinato a Paul Flores ha marcado un antes y un después para la comunidad artística peruana, que desde hace años ha sido víctima del sicariato y la violencia. En el comunicado en conjunto, las agrupaciones expresaron el temor que sienten los músicos por la creciente inseguridad, y exigieron a las autoridades tomar medidas drásticas para frenar esta ola criminal. "La música es arte, cultura y alegría, pero hoy, quienes vivimos de ella, nos vemos obligados a convivir con el miedo, el dolor y la incertidumbre sobre nuestras vidas", expresaron en su mensaje.

El comunicado ha resonado con fuerza en otros artistas y orquestas del Perú. En este sentido, grupos tan representativos como Corazón Serrano, Grupo 5 y Agua Marina, entre otros, también se han sumado al llamado. "Alzamos nuestra voz de protesta porque estamos cansados de las extorsiones, amenazas, el peligro y asesinatos que enfrentamos día a día los artistas en el Perú", indicaron.

El llamado a la unión y la acción inmediata

Ante esta grave situación, las principales orquestas del Perú han lanzado un fuerte mensaje de unidad. "Unámonos, es el momento de exigir parar esta ola criminal", se lee en el comunicado conjunto. Este llamado no solo está dirigido a los artistas, sino también a los medios de comunicación, las marcas y la sociedad en general, para que se sumen al cambio real en las políticas de seguridad del país.

"No podemos seguir normalizando esta realidad, por eso, hacemos un llamado urgente a nuestros colegas de la cumbia, salsa, folklore, rock, y a todos los artistas del país, así como a los medios de prensa y marcas, para unirnos y exigir seguridad y justicia y acciones inmediatas por parte de las autoridades y el cese de toda esta criminalidad (...) La música debe ser paz, no miedo. No nos callarán. Unidos somos más fuertes. ¡Exigimos justicia!", sentenciaron.

¿Quiénes son los grupos y artistas que firmaron el comunicado?

El comunicado en respuesta al asesinato a Paul Flores ha sido firmado por una amplia variedad de artistas y grupos musicales peruanos, unidos en un llamado de justicia y seguridad. Entre los firmantes se encuentran destacadas orquestas de cumbia como Armonía 10, Corazón Serrano, Agua Marina, y Grupo 5, así como figuras populares de la música como Leslie Shaw, Álvaro Rod, Yahaira Plasencia, Ernesto Pimentel, Amy Gutiérrez, y Mauricio Mesones. Todos han expresado su rechazo a la violencia y han exigido medidas urgentes para frenar el sicariato y las extorsiones que afectan a los músicos en Perú.

Además de estos artistas, también se han sumado al comunicado grupos como La Única Tropical, Hermanos Yaipén, Caribeños y Hermanos Amaya, quienes han alzado sus voces en solidaridad con el gremio artístico. Este frente unido refleja la magnitud del problema que enfrenta la industria musical peruana, buscando concienciar a la sociedad y presionar a las autoridades para que tomen acciones concretas ante el creciente clima de inseguridad en el país.