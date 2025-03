Sobreviviente del atentado contra el bus de Armonía 10 conmueve con despedida a Paul Flores: “¿Por qué te fuiste?”

La madrugada del domingo 16 de marzo se convirtió en una pesadilla para los integrantes de Armonía 10. Sicarios en moto acribillaron el bus de la agrupación mientras se dirigían a Ate para ofrecer un concierto, acabando con la vida del cantante Paul Flores, el ‘Ruso’. Aunque sus compañeros lograron sobrevivir, hoy lamentan la irreparable pérdida de su amigo y colega.

Uno de los más afectados es Irvin Saavedra, quien mantenía una estrecha amistad con Flores. El vocalista usó sus redes sociales para despedirse con un emotivo mensaje y viajó hasta Piura para acompañarlo en su velorio.

El conmovedor adiós de Irvin Saavedra a Paul Flores

Irvin Saavedra, la voz detrás del clásico ‘Serpiente’ de Armonía 10, ha preferido mantenerse en silencio ante la prensa tras la trágica partida de su amigo Paul Flores. Sin embargo, desde Piura, donde acompaña al ‘Ruso’ en su último adiós, decidió expresar su dolor de la manera más sentida: con una emotiva publicación en sus redes sociales.

"Por qué te me fuiste mi Ruqui Paduqui, mi serrano, eres como mi hermano que siempre estaba ahí en las buenas y malas, una excelente persona, contigo no había penas ni tristezas. Como te decía siempre 'y ahora quien nos hará reír' y me contestaste 'Seré tu payaso'. Siempre te recordaré mi Rusito", escribió el vocalista de Armonía 10 en sus redes sociales.

Además, a través de sus historias de Instagram, Irvin Saavedra quiso rendir homenaje a su amigo Paul Flores, compartiendo conmovedores videos en los que el fallecido artista aparece lleno de vida, riendo y divirtiendo a sus compañeros de Armonía 10 con sus locuras: "La última salida juntos, mi hermano. Mi Ruqui Paduqui, te extrañaré mi hermano", compartió Saavedra, quien acompaño su texto con emojis de caritas llorando.

Publicación de Irvin Saavedra despidiéndose de Paul Flores. Foto: Instagram.

Animador de Armonía 10 relata lo que ocurrió dentro del bus durante el ataque de sicarios

Max Aguirre, animador de Armonía 10, relató con estremecedores detalles el momento exacto en que la tragedia golpeó a la agrupación y se cobró la vida de Paul Flores. En su testimonio, asegura que el bus de la orquesta se encontraba en movimiento tras cumplir un show en San Juan de Lurigancho y se dirigía hacia Santa Clara, Ate, cuando el horror se desató. De repente, estallaron disparos desde el exterior. Aguirre, quien se encontraba en la parte trasera del vehículo, recordó el sonido de un vidrio haciéndose añicos, un ruido que alertó a todos a bordo.

“Yo iba un poco atrás de donde se sentaba Paul Flores. De pronto, escuché cómo el vidrio reventaba. Instintivamente, me tiré al piso”, relató Aguirre, aún conmocionado por lo ocurrido. El horror se intensificó con los gritos de ‘Ruso’, quien había sido alcanzado por las balas. “Lo primero que escuché fue un grito de Paul, quejándose de dolor en la espalda. Cuando encendimos las luces del bus, vimos que estaba sangrando”, recordó el animador.

Desesperados, pidieron al chofer que los llevara de inmediato a un hospital, pero la tragedia ya estaba escrita. “Al llegar, Paul ya había fallecido”, finalizó Aguirre.