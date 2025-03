La inseguridad ciudadana volvió a enlutar al mundo de la música en el Perú. Paul Flores, vocalista de la reconocida agrupación Armonía 10, perdió la vida tras un brutal ataque armado cuando regresaba de un concierto en San Juan de Lurigancho. El lamentable suceso ha generado una ola de indignación en la población, que clama por medidas urgentes para frenar la delincuencia que azota al país.

Ante este panorama desolador, la periodista Magaly Medina no tardó en pronunciarse con dureza contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso. Durante la reciente emisión de su programa 'Magaly TV, la firme', la conductora expresó su indignación por la falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno, calificando a los congresistas de "zánganos" y asegurando que "esa mujer no me representa" en referencia a la mandataria.

Magaly Medina expone toda su indignación tras el asesinato de 'El Ruso'

La periodista Magaly Medina no dudó en expresar su indignación y frustración ante el asesinato de Paul Flores, 'El Ruso', un hecho que evidencia, una vez más, la alarmante crisis de seguridad en el país. En su programa, la 'Urraca' denunció que la delincuencia y el sicariato han tomado control de las calles, mientras las autoridades parecen vivir ajenas a esta realidad. “Todos, día a día, estamos expuestos a la delincuencia y a morirnos en cualquier momento, porque el sicariato se ha instalado en el país para no irse. Las bandas criminales están acá y no nos dejan, nos tienen a todos acogollados, a todo el país", señaló con visible molestia.

Además, criticó con dureza a la presidenta Dina Boluarte, acusándola de falta de liderazgo y valentía. “Estoy harta de tener una mujer con tan poca valentía en el primer cargo del Estado. No puedo entender cómo la primera mujer que llegó a ser presidenta de este país no muestra lo que las mujeres somos capaces de hacer y esa señora no me representa”, expresó tajante.

Magaly Medina arremete contra el Congreso de la República

Magaly Medina también arremetió contra el Congreso de la República, acusando a los legisladores de priorizar sus intereses personales en lugar de atender las urgentes necesidades del país. Con indignación, cuestionó la inacción de los parlamentarios frente a la grave crisis de inseguridad y su constante búsqueda de mantenerse en el poder a toda costa.

“Esos congresistas, que cuando tienen que interpelar a un ministro que hasta ahora ha demostrado ser un completo incapaz ante la inseguridad ciudadana, se ausentan del hemiciclo, porque hay esas alianzas bajas, perversas, usureras, esas alianzas entre partidos que no quieren perder la 'mamadera'. Esos congresistas angurrientos que nunca en su vida tuvieron nada y no sé por qué llegaron al Congreso (...) no merecemos esos zánganos, esos corruptos”, manifestó con indignación.