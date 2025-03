La música peruana está de luto. En la madrugada de hoy, Paul Hambert Flores García, conocido como ‘El Ruso’, vocalista de la emblemática agrupación Armonía 10, perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado. El trágico suceso ocurrió en la avenida Próceres de la Independencia, cruce con la calle Las Estrellas, en San Juan de Lurigancho, cuando el bus de la orquesta fue interceptado por dos motocicletas y baleado por desconocidos. La banda, que había ofrecido un concierto en Jicamarca, se dirigía a su siguiente presentación en Ate cuando ocurrió el atentado.

Ante esta irreparable pérdida, Grupo 5 expresó su indignación y dolor a través de un comunicado, en el que no solo lamentó el fallecimiento del artista, sino que también envió un contundente mensaje a las autoridades peruanas. La reconocida agrupación de cumbia exigió medidas firmes para frenar la inseguridad y cuestionó la inacción del Estado: “¿Dónde están los derechos de los ciudadanos?”. Además, hicieron un llamado a la Presidencia, al Congreso y al Poder Judicial para que este tipo de tragedias no sigan cobrando más vidas inocentes.

Grupo 5 hace fuerte llamado a las autoridades tras muerte de 'El Ruso' de Armonía 10

El asesinato de Paul Flores ha generado una ola de indignación en el mundo artístico, y Grupo 5 no tardó en pronunciarse sobre esta tragedia. A través de un comunicado, la agrupación de cumbia expresó sus condolencias a la familia del cantante y a los integrantes de Armonía 10, pero también hizo un llamado urgente a las autoridades para tomar acciones firmes contra la violencia en el país.

Comunicado Grupo 5.

"Los artistas somos obreros del arte que salimos a trabajar honestamente, como todos los ciudadanos de este país. Merecemos vivir en paz", señalaron en el documento. Además, exigieron respuestas al Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial y Ministerio Público, instándolos a actuar con firmeza para frenar la ola de inseguridad que afecta a todos los peruanos. "Les exigimos, nuevamente, que tomen acciones firmes para evitar que el país se siga desangrando. ¿Dónde están los derechos de los ciudadanos?", cuestionaron con evidente indignación.

Grupo 5 también enfatizó que estos crímenes no pueden seguir ocurriendo sin consecuencias, pidiendo que los pronunciamientos de las autoridades no sean solo palabras vacías. "Que los pronunciamientos por este tipo de tragedias dejen de ser el pan de cada día. Que no nos levantemos y veamos como noticia una nueva víctima inocente", expresaron. Finalmente, despidieron con pesar a su colega, recordándolo con cariño: "¡Descansa en paz, querido Russo! ¡Dios te tenga en su gloria!".