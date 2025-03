Tras escuchar las críticas de Reimond Manco en su en vivo, Shirley Arica no dudó en mandar un mensaje claro y directo al exfutbolista. En su plataforma de Kick, Arica aseguró que Manco estaba "picado" por el hecho de que el tema de su relación siguiera siendo recordado. De manera irónica y entre risas, la modelo le agradeció a Manco por ayudarla a ganar fama, destacando que su presencia en los medios y su continuo éxito como personalidad pública había sido, en gran medida, gracias a él.

“Yo siento que él está picado porque es un tema que se va a tocar siempre. Yo ya te he dicho gracias por hacerme famosa, pero ahora soy una mujer inteligente (...) No puedes destruirme, no pudiste en 15 años. Nunca habías tenido tantos conectados, agradéceme”, declaró Arica en su transmisión. La modelo también hizo hincapié en que, a pesar de que su relación con Manco había sido un trampolín para su carrera, ella ha logrado mantenerse en el ojo público por mérito propio.

Shirley Arica le responde con todo a Reimond Manco

Los dimes y diretes entre Shirley Arica y Reimond Manco continúan. Luego de que la modelo se presentara en el programa 'El valor de la verdad', donde hizo revelaciones sobre su relación con el exfutbolista, Manco no dudó en reaccionar a través de un en vivo en redes sociales. En su intervención, Manco trató de desacreditar a la modelo y exponerla ante su audiencia, lo que llevó a Arica a responder de forma contundente.

La respuesta de Shirley Arica se produjo en su cuenta de Kick, donde, con una actitud tranquila pero firme, dejó claro que no iba a tolerar los ataques de Manco. La modelo, quien alcanzó notoriedad gracias a su relación con el futbolista, aseguró que ahora él se benefició de la fama que ella le otorgó. Además, destacó que, a pesar de los intentos de Manco por desprestigiarla, él no había logrado afectarla en los últimos 15 años.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre el ampay sembrado tras confesiones de Shirley Arica en 'EVDLV'?

Reimond Manco, actual concursante de 'El gran chef famosos', rechazó las afirmaciones de Shirley Arica sobre el ampay y negó haberle cancelado el pasaje. Según el exfutbolista, la versión de Arica, que habló sobre el ampay sembrado durante su aparición en el programa de Beto Ortiz, no coincide con los hechos. Manco explicó que fue la misma modelo quien lo convenció insistentemente de ir al centro comercial de Chiclayo, argumentando que ella ya tenía todo planeado para exponer los hechos en el programa de Magaly Medina en 2010.

"Yo no supe nada más hasta que me dijeron que iba a salir en Magaly a contar todo lo que contó", expresó Manco, refiriéndose a la sorpresa que le causó conocer la historia que Arica reveló. Por su parte, Shirley Arica, en 'El valor de la verdad', admitió que su principal objetivo al viajar a Chiclayo con Manco era vengarse de él, ya que, según su relato, el exfutbolista le había sido infiel durante una fiesta de Año Nuevo en la playa Arica. La modelo enfatizó que este episodio fue un hecho que la marcó profundamente, y que cuando Manco la invitó a Chiclayo más tarde, vio la oportunidad perfecta para exponerlo públicamente.