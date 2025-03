Marisol ha acaparado la atención de los medios tras la revelación de Pamela López en el programa 'El valor de la verdad', donde confirmó que la cantante había tenido un ‘affaire’ con Christian Cueva. Recientemente, la conocida 'Faraona de la cumbia' ha generado controversia al revelar las conversaciones privadas que tuvo con el futbolista de Cienciano de Cusco.

Este 13 de marzo, el programa ‘Amor y fuego’ continuó revelando los mensajes intercambiados entre Marisol y Christian Cueva. En ellos, la cantante de cumbia expresa su preocupación por los problemas que enfrenta ‘Aladino’ y comparte con él un mensaje reflexivo que, según asegura, recibió directamente de Dios en sueños.

Marisol asegura que soñó con Dios y comparte su mensaje a Christian Cueva

El conductor de 'Amor y fuego', Rodrigo González, leyó en vivo una nueva serie de mensajes entre Marisol y Christian Cueva, revelando detalles sobre la relación que mantenía la cantante de cumbia con el futbolista. En los mensajes, Cueva le confiesa a la 'Faraona' que está atravesando momentos difíciles y que se dirige a Perú, lo que genera la preocupación de Marisol. Ante esta situación, ella le aconseja aferrarse a la fe en Dios, asegurando que él se ha comunicado con ella en sueños para guiarla.

Después de compartir sus itinerarios de viaje, Marisol retoma el tema de la comunicación divina y le transmite a Christian Cueva un mensaje reflexivo, instándolo a no tratar de solucionar sus problemas recurriendo al alcohol. En cambio, le pide que no se desvíe del buen camino. "Cris, ora mucho, pídele a Dios que te ayude, él me habló en mi sueño, solo fue una voz, no te olvides de Dios. Todos tus problemas tendrán solución, no te aflijas, las cosas siempre pasan por algo bueno. (...) La voz dijo que los problemas no se arreglan con licor, que él te escucha cuando tú hables eso, me dijo que no te desvíes, por favor", expresa la 'Faraona de la cumbia' en estos mensajes.

Marisol compartió sentidos mensajes con Christian Cueva

Los primeros mensajes revelados entre Marisol y Christian Cueva han sacudido la farándula peruana, ya que la cantante se muestra vulnerable y le confiesa al futbolista que, si las circunstancias fueran distintas, ella podría hacerlo feliz. Esta declaración ha dejado entrever que la intérprete de 'La escobita' podría haber sentido algo más allá de una amistad por el futbolista.

"Cris, te quiero mucho. Si te hubiera conocido en otro momento, habría luchado por hacerte feliz, pero no fue así", fue el emotivo mensaje de Marisol a Christian Cueva, a lo que él respondió: "Lo sé, Sol, y sé la mujer que eres. También te quiero y te respeto. Quiero conocerte y darte un abrazo". Sin embargo, Marisol dejó claro que respeta su matrimonio con Pamela López, subrayando: "Por eso, siempre quise ser tu amiga, porque respeto los hogares".