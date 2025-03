Tras exponerse los románticos chats entre Christian Cueva y Marisol, en los que se tratan de manera cariñosa, diciéndose “mi amor” y “te quiero mucho” en 2022, sigue siendo una incógnita si la cantante realmente se había enamorado del futbolista. Esto, después de que ella le asegurara por WhatsApp que, si lo hubiera conocido en otro tiempo, habría hecho todo lo posible para hacerlo feliz.

Recordemos que todo este escándalo nació en ‘El valor de la verdad’, cuando Pamela López reveló en el programa de Beto Ortiz que su todavía esposo “afanaba” a Marisol. Luego, la misma ‘Faraona’ le confesó a López que estuvo con el futbolista en un departamento. A raíz de ello, Magaly Medina mostró un video en el que se ven a Cueva y Marisol juntos, y en el que la intérprete de ‘La escobita’ destapó un secreto privado de ‘Aladino’ durante un concierto.

Marisol revela en concierto que Cueva le confesó que era “su amor platónico”

En la emisión del miércoles 12 de marzo de ‘Magaly TV: la firme’, se reveló un video, que data de tiempo atrás, en el que Marisol trata a Christian Cueva de manera muy amable. Hasta tal punto de abrazarlo ante la vista de todos, y ambos cantaron algunas canciones en su concierto. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que la cumbiambera sacó a la luz un secreto privado del futbolista frente a todo su público.

“Vamos a decir nuestra verdad, pero también quiero que le cuentes lo que alguna vez me comentaste, que yo siempre he sido tu amor platónico, ¿verdad?”, le señala Marisol, muy emocionada, obteniendo un sí de ‘Aladino’: “Siempre lo dije, mi admiración, mi amor platónico de toda la vida, Marisol y la Magia del Norte”. Es importante señalar que, en ese entonces, Cueva mantenía una relación con su esposa Pamela López y sus problemas aún no eran públicos.

Debido a estas revelaciones, Magaly Medina comentó lo siguiente con su característica lengua afilada: “De repente, ella se sintió halagada, elogiada. Que el ‘Cuevita’ le escribiera, ‘tú eres mi amor platónico desde que era un niño’... A mí que me venga un enano mentiroso y de estos sinvergüenzas, fuera de acá”, indicó.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Christian Cueva y Marisol?

La famosa cantante de cumbia, conocida por sus canciones a los hombres infieles, Marisol, nació el 26 de julio de 1980, por lo que en la actualidad tiene 44 años. Christian Cueva, por su parte, vino al mundo el 23 de noviembre de 1991, por lo que tiene 31 años.

En conclusión, la diferencia de edad entre ambos es de 13 años, lo cual no ha sido un impedimento para que el futbolista intente ‘afanarla’, como aseguró Pamela López y como se puede ver en los chats de WhatsApp que reveló ‘Amor y fuego’.