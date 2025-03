¿Marisol quería tener una relación con Christian Cueva? Esa es la pregunta que se hacen varias personas en este momento, luego de que ‘Amor y fuego’ revelara en vivo las comprometedoras conversaciones de WhatsApp que hubo entre el futbolista y la intérprete de ‘La escobita’.

Los chats datan de 2022, cuando ‘Aladino’ jugaba en Arabia Saudita y, aparentemente, mantenía una sólida relación con Pamela López. Mientras tanto, la cantante de cumbia ofrecía conciertos en distintas provincias del Perú. Sin embargo, aún no se conocían personalmente, aunque hablaban con frecuencia a través de mensajes y se dedicaban frases cariñosas.

Marisol le reclamó a Christian Cueva por no ir a verla

Según las conversaciones de WhatsApp que ‘Amor y fuego’ mostró en vivo, Christian Cueva le decía “mi amor” y Marisol le afirmaba que “lo quería mucho”. Sin embargo, una parte de los chats que sorprendió a muchos fue cuando la cantante le reclamó al futbolista por no ir a verla cuando él estaba en Perú (en ese tiempo, con Pamela López).

“No me quiero acostumbrar mucho a hablar contigo porque, cada vez que vienes a Perú, desapareces y nunca me hablas ni me llamas, aunque sea escapándote un ratito. Es feo saber que estás en Perú y no puedas hablarme. Solo te digo lo que siento y pienso”, se leía en la conversación.

Cueva se disculpó y le prometió que esta vez sí iría a verla: “Está bien, Sol, lo entiendo. Pero sabes que voy a verte esta vez que llego”, escribió el futbolista el 6 de octubre de 2022. Sin embargo, Marisol ya no creía en las palabras de ‘Aladino’ ni en las promesas que él le hizo, como la de grabar una canción juntos.

¿Marisol le confesó a Christian Cueva estar enamorada de él?

En otra parte de las conversaciones que ‘Amor y fuego’ sacó a la luz en vivo, se aprecia como Marisol le hace una fuerte confesión al futbolista y le deja entrever que siente algo por él: "Cris, yo te quiero mucho, si yo te hubiese conocido en otro tiempo, hubiese luchado por hacerte feliz, pero no fue así", le escribió la cantante.

"Yo lo sé, 'Sol' y sé la mujer que eres, y yo también te quiero y te respeto. Quiero conocerte y darte un abrazo", fue la respuesta que recibió de Cueva. Pero Marisol dejó en claro que ella respetaba su relación que tenía con Pamela López. "Por eso, siempre quise ser tu amistad porque yo respeto los hogares", dijo.