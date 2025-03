Incluso Selene Cucat, quien acompaña a Pamela López, reveló que en una ocasión tuvo que intervenir para impedir que Christian Cueva la agrediera físicamente. Esta declaración refleja todo lo que atravesó la trujillana al estar cerca del futbolista.

Asimismo, Pamela López recordó que Christian Cueva fue agresivo en más de 20 ocasiones durante los años de relación que tuvieron, dentro de las cuales, una vez fue cuando ella estaba festejando su onomástico en un local.

Pamela López y su contundente confesión

Este domingo 9 de marzo, Pamela López en ‘El valor de la verdad’ confesó que Christian Cueva la agredió varias veces, detallando que el futbolista en más de 20 ocasiones fue violento con ella.

“Fueron muchas veces Beto. La primera vez que yo recuerdo que él me agrede fue cuando convivíamos en Chile, casi siempre era porque estaba tomando y yo le reclamaba porque tenía sus excesos o porque le encontraba sus pendej***. O salía algún chisme y le reclamaba y entrábamos en conflicto y me agredía”, detalló.

En esa misma línea, Pamela López mencionó que en una oportunidad su amiga Selene estuvo presente, cuando Christian Cueva le jaló de los cabellos y tuvieron que intervenir para calmar la situación. “Veo que él le está jaloneando de los pelos, lo paré y le dije: ‘Delante mío no te atrevas a pegarle’, lo abofetee”, confesó la amiga de López.

¿Cuándo fue la última agresión?

Por otro lado, Pamela López mencionó que la última agresión de Christian Cueva hacia ella, fue en junio del 2024 durante su cumpleaños cuando salió a festejar a una discoteca.

“Le llega la información de que yo quería entrar a un box, y él aparece en la discoteca. Agrede a la persona con la que había conversado y le rompe los lentes. Luego, me agarra del cabello y me arrastra. Yo solo veía el piso y rostros a mi alrededor, no podía hacer nada. Lo sacaron de la discoteca, pero cuando regresé a casa, él ya me estaba esperando en la puerta... y me volvió a agredir”, finalizó la trujillana.