Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal siguen en medio de una tensa disputa tras el concierto por los 25 años de Skándalo, donde su amistad terminó fracturándose. La pelea habría comenzado por el presunto mal manejo de las ganancias del show por parte de Luigui, lo que desató una serie de enfrentamientos entre ambos. Desde entonces, han llevado sus diferencias a los medios de comunicación, lanzándose indirectas y criticándose públicamente.

Recientemente, Ricky Trevitazo visitó el programa ‘Doble Sentido’ de TVMOS+, conducido por Carloncho, Pamela Franco y Xiomy Kanshiro, donde sorprendió a todos con una inesperada revelación. Durante la entrevista, contó que fue convocado para ser conductor de un programa radial junto a Karla Tarazona, pero finalmente el espacio salió al aire con Luigui Carbajal en su lugar.

Ricky Trevitazo confiesa que perdió un trabajo en la radio por Luigui Carbajal

Ricky Trevitazo aseguró que la radio lo contactó para ofrecerle el proyecto y, tras pasar el casting, llegó a un acuerdo verbal con la emisora. No obstante, solicitó que también consideraran a su entonces amigo Luigui Carbajal para que trabajaran juntos, sin imaginar el giro que tomarían los acontecimientos.

"A mí me llamaron antes que a él. Fui, hice el casting, porque Karla me recomendó, hablé con el productor. Me dijo, Ricky quedas, hablamos lo del contrato del presupuesto, todo, pero como Luigui y yo teníamos un pacto, que todo lo que salga siempre uno tenía que ofrecer al otro o no aceptábamos. Tanto insistí y le recomiendo y le dice mándalo a Luigui", dijo el cantante, sorprendiendo a los conductores del espacio.

Esta situación ocurrió justo un día antes de que se firmara el contrato. Sin embargo, los días pasaron y Ricky nunca recibió una nueva llamada de la emisora. Ante la incertidumbre, decidió comunicarse con el productor, quien le confesó que finalmente Luigui había sido elegido como el presentador. Es así como llamó a su amigo para preguntarle sobre lo sucedido, Carbajal le explicó que no sabía cómo decirle lo sucedido, pero Trevitazo afirma que, a pesar de todo, le deseó éxito, ya que en ese momento aún lo consideraba su amigo.

"Yo no lo hubiera aceptado. Acabo de hablar con el productor, me dijo no sabía como decirte. Papi todo tu crecimiento es mío, te felicito. El logro de las personas a las que quieres mucho, se siente bien para ti también", concluyó el exintegrante de Skándalo.

Ricky Trevitazo revela por cuánto dinero se peleo con Luigui Carbajal

Ricky Trevitazo contó que el conflicto con Luigui Carbajal surgió a raíz de una inversión inicial de cerca de S/400.000 para el reencuentro de Skándalo. No obstante, las ganancias obtenidas tras el evento fueron mucho mayores de lo esperado, alcanzando los S/760.000.

"Si me preguntas si yo me peleé con él por plata, sí, fue por plata (...) había S/400.000 declarados y lo otro (S/.360.000) se hizo agua", respondió Trevitazo para 'América hoy', visiblemente ofuscado.

Además, señaló que las negociaciones y la falta de transparencia en la administración del dinero fueron los factores que marcaron el quiebre. Esto provocó un desenlace inesperado y dramático, poniendo fin a una amistad de más de 20 años.