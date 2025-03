Desde su debut en el mundo del espectáculo, Yaco Eskenazi se ha consolidado como una de las figuras más queridas de la televisión peruana. Actualmente, el también actor forma parte del show musical 'Hombres a la plancha', el cual ha sido un rotundo éxito desde su estreno. Sin embargo, recientemente acaparó la atención tras responder preguntas sobre su antigua amistad con Ethel Pozo en una entrevista para 'Amor y fuego'.

Durante la conversación, Yaco también se mostró emocionado al hablar sobre su esposa, Natalie Vértiz, quien brilló en un reciente desfile en Italia. No obstante, lo que más llamó la atención fue su reacción al ser cuestionado por su examiga Ethel Pozo, con quien tuvo una estrecha relación en el pasado.

¿Qué dijo Yaco Eskenazi sobre Ethel Pozo?

En la última edición de 'Amor y fuego', se le consultó a Yaco Eskenazi si había retomado comunicación con Ethel Pozo. Ante la pregunta, el conductor respondió con firmeza: "No, no, no. Yo estoy bien, yo estoy feliz, claro que sí". Su declaración dejó en claro que la relación amical entre ambos sigue sin restablecerse.

Por otro lado, Eskenazi no dudó en elogiar a su esposa, Natalie Vértiz, por su destacada participación en un desfile en Italia. "Todo lo que hace Natalie es motivo de orgullo para mí también, definitivamente verla crecer y lograr cosas importantes en su carrera definitivamente también me llena de felicidad", expresó con admiración.

¿Por qué Yaco Eskenazi terminó su amistad con Ethel Pozo?

El distanciamiento entre Yaco Eskenazi y Ethel Pozo se originó a raíz de unas declaraciones de Natalie Vértiz. La modelo insinuó que Ethel no debería sorprenderse por la lujosa casa de Jefferson Farfán, ya que su propia vivienda tenía dimensiones similares.

Ethel Pozo consideró estos comentarios como falsos y ofensivos, por lo que decidió romper la relación amical con Yaco y su esposa. En respuesta, Eskenazi defendió a Natalie y aseguró que sus declaraciones fueron en tono de broma y sin intención de ofender. Además, dejó claro que no rogaría por la amistad de nadie y que respetaba la decisión de Pozo de alejarse.