A pesar de que Yaco Eskenazi ha recibido diferentes elogios por parte de algunas mujeres que asisten a los shows de ‘Hombres a la plancha’, donde actúa, su esposa, Natalie Vértiz, ha revelado que no tiene problemas en que el expresentador reciba esa atención.

Recordemos que la relación entre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz comenzó en 2012, cuando ambos coincidieron como participantes en el reality ‘Esto es guerra’. Su conexión fue evidente desde el principio y, aunque enfrentaron algunos altibajos al inicio, lograron consolidar su relación rápidamente.

Natalie Vértiz no se considera tóxica

En una reciente entrevista con el diario Trome, Natalie Vértiz comentó sobre la participación de Yaco Eskenazi en el show de ‘Hombres a la plancha’, destacando que no le molesta que las mujeres le lancen piropos a su esposo.

“Ay, no. O sea, soy celosa cuando tendría que serlo, pero cuando se trata de nuestro trabajo, no. Me encanta que le tiren piropos a mi esposo, me gusta sentir que genera esas cosas y creo que viceversa. No tenemos una relación tóxica, no somos de celarnos y siempre nos aplaudimos”, señaló la modelo inicialmente.

En esa misma línea, Natalie Vértiz aseguró que si llegan a tener algún problema por celos, intentan resolverlo lo más rápido posible: “En el caso de que hubiera un celo, pues somos muy buenos en aclarar las cosas rapidito”.

Natalie Vértiz se muestra muy enamorada de Yaco Eskenzi. Foto: Instagram

Natalie Vértiz sobre su matrimonio con Yaco Eskenazi

Por otro lado, Natalie Vértiz aseguró que un matrimonio no es difícil en estos tiempos, solo si no hay un compromiso real con la pareja. Asimismo, destacó que está tranquila en su relación con Yaco Eskenazi.

“Es complicado cuando no hay el compromiso de por medio. Yo me siento súper contenta con mi relación, sabemos que queremos estar juntos, pero obviamente que nada es perfecto. Siempre habrá buenos y malos momentos, pero tenemos claro cuál es nuestra meta a futuro y es querer estar juntos con nuestra familia”, agregó la conductora.

Incluso, Natalie Vértiz bromeó con el comentario de que Yaco Eskenazi es el último ‘fiel’ del Perú, por lo que, entre risas, sentenció: “Lo fastidio y le digo: ‘Si tú me fallas, le fallas al Perú’, pero es broma y nos reímos”.