La pareja conformada por Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, una de las más queridas de la farándula peruana, dejó a todos sorprendidos al revelar detalles íntimos de su relación en el podcast de Ignacio Baladán y Natalia Segura. Durante el episodio, compartieron anécdotas sobre su matrimonio, la llegada de sus hijos y cómo han afrontado los cambios en su vida como pareja.

"Cuando estás saliendo, olvídate, brother, eres un león", expresó Yaco entre risas, refiriéndose a cómo la frecuencia y dinámica en la vida íntima de una pareja evoluciona con el tiempo. Asimismo, la reina de belleza también hizo una confesión que dejó atónito al exchico reality, quien no pudo ocultar su asombro.

El pasado 14 de noviembre, el podcast de Ignacio Baladán y Natalia Segura tuvo como invitados a Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, quienes sorprendieron a sus seguidores al compartir detalles íntimos sobre su relación. Durante la conversación, los esposos abordaron un tema que generó gran curiosidad entre los conductores: cómo cambia la intimidad de pareja al pasar del noviazgo al matrimonio.

“Cuando estás saliendo, olvídate, brother, eres un león”, confesó Yaco Eskenazi, quien también se sinceró sobre el cambio que dio su vida íntima con Natalie Vértiz con la llegada de sus hijos. “Después tienes dos chibolos rondando y tienes que preparar la jaula, la carceleta”, añadió, haciendo alusión a los desafíos de ser padres.

Por su parte, Natalie Vértiz ofreció un punto de vista complementario: “En el noviazgo, todo es nuevo. Estás en pleno... estás con toda la dopamina, estás en plena ilusión. Es verdad que cuando te casas, tienes una familia y todo, las mujeres vamos cambiando, evolucionando”.

¿Qué dijo Yaco Eskenazi sobre la nana de sus hijos?

En una pasada entrevista, Yaco Eskenazi habló del importante vínculo que comparte con Rosmery Coveñas, la nana de sus hijos. Sus declaraciones generaron admiración al revelar la profunda gratitud que siente hacia quien ha sido un apoyo crucial en su hogar desde el nacimiento de su primogénito, Liam.

“Yo me divorcio de Natalie, no de la Boufi. Así siempre le digo a Natalie, la fastidio: 'El día que nos separemos, la Boufi se queda conmigo'”, afirmó con humor Yaco Eskenazi. Además, compartió detalles sobre la relación cercana que mantiene con Rosmery y su familia: “La Boufi es piurana, yo he ido a su casa, conozco a su familia, a sus papás, a sus hermanos, a su hijita. La adoro”.

El empresario y exconductor también destacó cómo Rosmery ha sido parte esencial de la vida de sus hijos: “Rosmery llegó a mi casa el día que llegamos con Liam recién nacido, ahora cuida a Leo. Cuando le preguntas a Leo por la familia dice: ‘papito, mamita, Liam y Boufi’”.