El nombre de Yaco Eskenazi es ampliamente reconocido en la televisión peruana, pero pocos conocen que antes de ser una de las figuras más populares de 'Esto es guerra', su sueño era brillar en el fútbol profesional. Sin embargo, una grave lesión lo obligó a abandonar su carrera deportiva a temprana edad y lo llevó por un camino inesperado.

Durante una conversación en el podcast 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Eskenazi compartió detalles desconocidos de su etapa como futbolista. Su testimonio sorprendió a muchos, pues reveló que, debido a la falta de recursos, nunca recibió el tratamiento adecuado para su lesión, lo que lo llevó a tomar la difícil decisión de retirarse del deporte a los 24 años.

La dura historia de Yaco Eskenazi en el fútbol

Desde muy joven, Yaco Eskenazi soñaba con ser futbolista y triunfar en el balompié profesional. Inició su formación en las divisiones menores y, tras mucho esfuerzo, logró integrar el equipo de Sport Boys, donde jugó durante dos años. "Estuve en Sport Boys dos años, no llegué a debutar en Primera, pero estuve a punto. Justo nos tocaba un partido contra Municipal, el equipo descendió y no pude jugar", relató. Sin embargo, lo que realmente truncó su carrera fue una grave lesión en la rodilla.

"Me rompí el ligamento cruzado, pero no tenía dinero para operarme. No tenía seguro y nadie me podía curar. Así que seguí jugando con el 60% del ligamento roto", confesó. A pesar de las adversidades, continuó su camino en la Segunda División, vistiendo las camisetas de AELU y Deportivo Municipal.

Sin embargo, tras una final perdida con Sport Áncash en 2004, llegó a la conclusión de que su futuro ya no estaba en el fútbol. Con solo 24 años, tomó la difícil decisión de alejarse de las canchas, sin tener claro cuál sería su próximo paso. "Ese año perdimos 3-1 en la final. Después de eso, ya no quise seguir jugando. Tenía 24 años y no sabía qué hacer con mi vida", recordó el esposo de Natalie Vértiz.