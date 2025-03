En una reciente entrevista, Tula Rodríguez compartió detalles sobre si el equipo de ‘El valor de la verdad’ se puso en contacto con ella para que participara en el programa, enfrentándose al famoso bolígrafo y ocupando el icónico sillón rojo. La conductora abordó la situación con sinceridad, detallando la razón por la que no participaría.

Alejada de los escándalos, Tula Rodríguez volvió a la televisión peruana con su reciente confirmación para la nueva temporada de ‘El gran chef famosos’. Sin embargo, a muchos de sus seguidores les gustaría verla en ‘El valor de la verdad’, algo que no será posible, ya que la misma conductora confesó por qué no quiere someterse al polígrafo.

Tula Rodríguez no quiere ir a ‘El valor de la verdad’

En entrevista con el diario Trome, en plena conferencia de prensa, Tula Rodríguez reveló que fue contactada por la producción del programa ‘El valor de la verdad’, lo que la sorprendió en su momento.

“Creo que es normal que vayan llamando a ciertas personas, no está bien ni mal, pero estoy aquí”, detalló la actriz, confirmando que sí fue contactada por el equipo del canal.



No obstante, Tula Rodríguez negó que tenga intenciones de participar en ‘El valor de la verdad’ para contar sus secretos a cambio de obtener dinero. Según lo que detalló, esa decisión no la tomaría sola, ya que tiene que proteger a su hija Valentina.

“Yo las decisiones no las puedo tomar sola. Ya mi hija tiene 16 años, entonces todo lo que haga va a repercutir en ella y, de verdad, lo único que intento cuidar de mi hija es el corazón. Todo lo que yo haga puede ocasionarle una consecuencia. He rechazado bastantes oportunidades, pero he preferido no aceptar porque no quiero arriesgar su lado emocional”, sentenció sobre el tema.

¿Le cerró las puertas al amor?

Por otro lado, Tula Rodríguez reveló que en este momento se encuentra soltera y no está interesada en buscar un nuevo amor, como el que tuvo con Javier Carmona. La conductora enfatizó que, si alguien llega a su vida, su única solicitud es que sea un hombre de calidad y que no sea menor que ella. “(¿Con ganas de encontrar el amor?) No sé, yo creo que estoy bloqueada”, confesó la exvedette.