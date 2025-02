Magaly Medina y las redes sociales criticaron duramente a Tula Rodríguez por grabarse llorando y mostrándose muy afectada en el concierto de Shakira mientras la cantante colombiana interpretaba la canción ‘Antología’. “Mi amor, la próxima vez que vayas a un concierto, mejor escuchas la canción en tu casa, lloras todo lo que quieras, luego te arreglas bien y ya te vas y la cantas”, comentó la ‘Urraca’ entre risas en uno de sus últimos programas.

Por esta razón, la exvedette rompió su silencio y respondió a las críticas por aparecer en ese estado. A través de Instagram, envió un mensaje emotivo en el que explicó el motivo de su llanto. Sin embargo, lo hizo con calma, demostrando que los comentarios no la afectaron en absoluto.

Tula respondió a las críticas tras aparecer llorando en el concierto de Shakira

La presentadora de televisión de 46 años, Tula Rodríguez, grabó un clip en Instagram para responder a las críticas sobre por qué lloró en el concierto de Shakira. “Yo amo la canción ‘Antología’ porque se me vienen mil cosas a la cabeza. Soy de las que vive la música con el alma, entonces, si lloro en mi casa cuando escucho la canción porque me emociona, imagínate escucharla en la voz de Shakira, quien también lloró. Ya pues, ¿qué hago? Se me vino y lloré”, afirmó.

Asimismo, invitó a sus críticos a reflexionar y a dejarla vivir sin reprimir sus emociones: “Déjenme ser feliz. Vivan, vivan. ¿Por qué tenemos que vivir aguantando nuestras emociones?”, compartió la conductora de 'Bueno, bonito y bravazo' de TV Perú.

Por otra parte, muchos usuarios vincularon las lágrimas de la conductora de televisión con el recuerdo de su esposo, el empresario Javier Carmona, quien falleció en el 2020.