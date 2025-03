Este viernes 7 de marzo, Marcelo Tinelli arribó a Lima con el propósito de pasar tiempo con su novia Milett Figueroa, lo que ha ocasionado mucha expectativa por parte de sus seguidores. A pesar de que la relación se mantenga estable, la periodista Magaly Medina.

En medio de especulaciones sobre su vínculo con Milett Figueroa, Marcelo Tinelli arribó a Lima y sorprendió a más de uno. El distanciamiento entre ambos en las últimas semanas ha generado diversas dudas, y su llegada a la capital peruana solo intensificó los rumores. En este contexto, la conductora Magaly Medina no dudó en expresar su opinión sobre la situación, sumándose al debate que rodea a la pareja.

¿Magaly cree que el romance de Milett Figueroa y Marcelo Tinello es falso?

Este viernes 7 de marzo, la conductora Magaly Medina cuestionó la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, detallando que solo sería una estrategia de marketing.

“Marcelo quiere continuar con la novelita porque le conviene. Le conviene mantener, entre los conductores de TV argentinos y entre nosotros de la TV peruana, la novelita de que ellos siguen en una relación romántica y feliz a la distancia”, señaló la ‘Urraca’ al inicio.

De acuerdo con los comentarios de Magaly Medina, el romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa solo sería con fines comerciales, para mantener el interés del público en el reality ‘Los Tinelli’ y así generar mayor audiencia en el programa.

“Para mí, ellos siguen su novela forzada porque tienen que vender el reality que aún se está transmitiendo, donde Milechi aparece. Ellos tienen que vender que este romance continúa, porque de lo contrario la gente se le va a ir las ganas de verla. Ahí hay plata invertida, hay que hacer rating, hay que tener audiencia. Además, creo que están planificando hacer una segunda temporada de este reality”, añadió al respecto.

¿Marcelo Tinelli no está enamorado?

Por otro lado, Magaly Medina sugirió que Marcelo Tinelli podría no estar del todo involucrado en la relación con Milett Figueroa, lo que explicaría los rumores del argentino.

“En televisión hay mucha novela armada. Yo soy bastante dudosa. Tienen un acuerdo o un romance de ‘mientras nos veamos bacán, y mientras no nos veamos, más bacán aún’. Sino no existirían rumores de que él es un hombre zorro, que nadie se daría cuenta si a su casa entra o no alguien, puede evadir a los paparazzis y chacales argentinos”, finalizó.