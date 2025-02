Todo comenzó cuando Ángel de Brito, en su programa, realizó un comentario despectivo sobre Milett Figueroa, lo que provocó la indignación de muchos seguidores de la modelo. La frase utilizada por De Brito fue considerada por muchos como un ataque innecesario y ofensivo, lo que llevó a Marcelo Tinelli a tomar una postura firme en defensa de su colega.

Marcelo Tinelli, al enterarse de los comentarios de Ángel De Brito, no dudó en expresar su desacuerdo. La madre de Milett Figueroa, la señora Doña Martha, comentó en un programa de espectáculos que el argentino ‘lo puso en su sitio’.

¿Qué reveló la señora Doña Matha?

Este miércoles 19 de febrero en el programa ‘Amor y fuego’, la madre de Milett Figueroa fue consultada por la polémica que se desató luego que Ángel de Brito tildara a la peruana de ‘perr*’. Fue así como la señora dejó en claro que Marcelo Tinelli, pareja de su hija, no dudó en defenderla del periodista argentino.

“(Usted tiene conocimiento que le dijo: oye no te pases) Yo no soy vocera ni tengo autorización para decir lo que pasó, pero sí, este hay cosas que no se aceptan y que él tiene un método. (¿Sacó cara por ese comentario contra Milett?) Claro que sí, es su pareja, es su mujer y él la ama”, detalló la madre de Milett Figueroa al programa.

Luego de generar polémica, Ángel de Brito buscó apaciguar la situación al afirmar que su comentario había sido una broma y que en Argentina el término ‘perr*’ carece de la misma carga negativa que en Perú. Sin embargo, a pesar de sus explicaciones, se resaltó que Marcelo Tinelli no recibió su comentario de manera humorística y optó por confrontarlo, demandando un trato respetuoso hacia Milett.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siguen enamorados

A pesar de las opiniones negativas y los rumores malintencionados, la conexión entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se mantiene sólida. En el marco del Día de San Valentín, la pareja intercambió mensajes cargados de cariño.

“Todos están muy bien, dile a Janet que no generalice con la infidelidad en los hombres. Eso es algo que puede ser de la mujer o del hombre. Feliz día, amor mío”, fue el mensaje que mandó Tinelli.