Anahí de Cárdenas está viviendo una de las etapas más importantes de su vida con la espera de su primer hijo. La actriz, quien ha sido abierta sobre cada etapa de su embarazo, sorprendió a sus seguidores al revelar el comentario imprudente que recibió sobre la maternidad.

A través de sus redes sociales, la también cantante manifestó su incomodidad al recibir consejos no solicitados, especialmente uno que ignoraba su historia de lucha contra el cáncer de mama. Su publicación generó una ola de apoyo entre sus seguidores y colegas del medio artístico.

¿Cuál fue el mensaje de Anahí de Cárdenas?

Por medio de su cuenta de Instagram, Anahí de Cárdenas expresó su molestia tras recibir una recomendación sobre la lactancia materna sin considerar que, debido a una doble mastectomía, no puede amamantar a su bebé. En un video, la actriz ironizó sobre el comentario que recibió: "No tengo pezones, por lo cual no puedo dar de lactar. Pero gracias por el consejo. Ahora voy a ir a sentirme pésimo por haberme salvado de cáncer."

En la descripción de la publicación, enfatizó la importancia de evitar comentarios sin contexto: "Me sacaron ambas mamas. No tengo glándula mamaria, me es imposible dar de lactar. Agradezco los consejos, pero mejor no darlos si no conocemos la historia de la persona." Su mensaje fue aplaudido por sus seguidores y figuras del espectáculo, quienes resaltaron su valentía y autenticidad al compartir su experiencia.

Mensaje de Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

Anahí de Cárdenas reveló el sexo de su bebé

Anahí de Cárdenas emocionó a sus seguidores al compartir el género de su bebé en un tierno video publicado en su cuenta de Instagram. La actriz peruana hizo de este momento una ocasión especial al incluir a sus queridas mascotas en la revelación.

En la descripción de su publicación, escribió: "Gender Reveal. Wibi is a… boy", confirmando que está esperando un niño. En el video, se le observa abriendo una caja que contenía la palabra "niño" en inglés, junto con un babero y un juguete. Sus mascotas, un perro y un gato, también formaron parte del evento, llevando globos azules para darle un toque especial a la celebración.