A sus 41 años y tras superar valientemente el cáncer de mama, la destacada actriz peruana Anahí de Cárdenas vive una de las etapas más felices de su vida. Espera con ansias a su primer bebé junto a su esposo, Elías Maya, quien fue su apoyo incondicional durante la lucha contra esta dura enfermedad, convirtiéndose en su mayor fortaleza.

Recientemente, Anahí emocionó a sus seguidores al revelar el sexo de su bebé de una manera muy peculiar, compartiendo este conmovedor momento en un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

¿El bebé de Anahí de Cárdenas será niño o niña?

Anahí de Cárdenas compartió una emocionante noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, revelando el género de su bebé. La influencer sorprendió a sus seguidores al incluir a sus mascotas en esta celebración. En la descripción de su publicación, escribió: "Gender Reveal. Wibi is a…. boy", que se traduce como "Revelación de género. Wibi es un… niño".

El video muestra a la influencer peruana abriendo una caja que contenía la palabra "niño" en inglés, junto a un babero y un juguete. Además, sus mascotas, un perro y un gato, llevaban globos azules, añadiendo un toque especial a la ocasión. "Explotando a mis hijos de 4 patas por una buena causa, Tita casi sale volando", comentó Anahí, destacando la divertida participación de sus animales en este momento tan significativo.

Al colgar este video en sus redes sociales, los fans de la exactriz de ‘Asu Mare’ la felicitaron: "Qué hermoso", "Felicidades bebé!!! Se viene wibito", "Felicitaciones!!!! De los amores mas lindos", "Amo tu sencillez, te hace tan auténtica y original, felicidades por tu bebé", "Ay no, que hermoso ambiente para el bebé, con una mamá animalista 100%", "Te esperamos con ansias bebito", son algunos de los cientos de comentarios.

Anahí de Cárdenas revela lo difícil que fue quedar embarazada

Anahí de Cárdenas compartió en un video de TikTok el difícil proceso que vivió para concebir después de superar el cáncer de mama. La actriz reveló los retos y emociones que enfrentó junto a su esposo, Elías, en su camino hacia la maternidad, respondiendo a las preguntas de sus seguidores sobre su experiencia.

“Yo congelé (mis óvulos) en 2019, justo antes de que me diera cáncer; fue de pura casualidad que los haya congelado. En octubre de 2023, algunos de ustedes saben que salí embarazada, perdimos al bebé a comienzos de enero y me tuvieron que hacer un legrado. Luego, volví a salir embarazada a los 40 días; 60 días, fue un embarazo bioquímico y no prosperó”, indicó al comienzo.

Tras atravesar dos pérdidas gestacionales, Anahí de Cárdenas y su pareja decidieron hacer una pausa en su proceso de búsqueda de la paternidad. La pareja optó por centrarse en su deseo de ser padres y decidieron que junio de 2024 sea el momento para reanudar sus intentos de concebir. “Una vez que empezó mi vida normalmente, decidimos volver a intentarlo a mediados de junio. Lo intentamos en junio, julio, agosto y en septiembre; yo ya estaba harta, quería estar embarazada ya. Fui al doctor para hacer los embriones, Elías dejó su muestra, hicimos todo el proceso, descongelé mis óvulos”, compartió.