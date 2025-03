El programa de televisión ‘El valor de la verdad’ regresa a la pantalla chica con una invitada que seguramente dará de qué hablar. Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva, será la primera en enfrentarse al polígrafo de Beto Ortiz, donde revelará detalles de su conflictiva relación con ‘Aladino’ y las acusaciones de infidelidades.



La expectativa por el estreno de ‘El valor de la verdad’ es alta, pues se ha consolidado como uno de los programas más importantes de la televisión peruana. Su regreso es un evento que no pasa desapercibido. La elección de Pamela López como primera invitada es una jugada estratégica, considerando el gran interés mediático que ha despertado su ruptura con Christian Cueva.

¿Samantha Batallanos pasó por el polígrafo de ‘El valor de la verdad’?



El último 5 de marzo, Beto Ortiz se presentó en el programa ‘Ouke’ para dar detalles del estreno de la nueva temporada de ‘El valor de la verdad’, que vuelve a las pantallas este domingo 9 de marzo, a partir de las 9:45 p.m. El periodista se animó a revelar la identidad de una de sus próximas invitadas: Samantha Batallanos.



“Samantha publicó una foto de una reunión con uno de mis investigadores. Eso ya no es un secreto. ‘¿Cuánto valdrá mi verdad?’, puso ella. Se bota como agua de tamal”, mencionó el conductor de ‘El valor de la verdad’. Sin embargo, no aclaró cuándo se emitirán las confesiones de la ex Miss Perú.

Beto Ortiz confirma quiénes serán sus próximos invitados



En una reciente entrevista con Infobae Perú, Beto Ortiz compartió su entusiasmo por el regreso de ‘El valor de la verdad’ y adelantó que ya tiene lista a la primera serie de concursantes. Destacó que esta temporada incluirá invitados de diversas áreas, desde el entretenimiento hasta la política, asegurando un formato variado y lleno de sorpresas para la audiencia.



"En los seis años que ‘El valor de la verdad’ estuvo fuera, han surgido muchos personajes que no existían antes. No solo las Pamelas y los Christian, sino también los 'guerreritos', cantantes de cumbia, varios futbolistas, y también políticos, quienes serán invitados en algún momento", detalló el periodista.



Aunque evitó dar nombres, Beto Ortiz mencionó que ya tiene una lista de personajes que prometen generar controversia. También comentó que su equipo de producción ya está en contacto con ellos, ya que convencer a los participantes no es tarea fácil. "Esa es la parte más difícil del programa, con razón la gente teme El valor de la verdad y convencerlos de sentarse en el sillón rojo es un desafío", confesó el escritor.