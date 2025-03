El cantante Luigui Carbajal expresó su descontento hacia Christian Domínguez, tras enterarse de que este le propuso matrimonio a Karla Tarazona, quien ha decidido brindarle una nueva oportunidad. Al parecer, el exintegrante de Skándalo solo espera que el cumbiambero no vuelva a fallarle a la conductora.

En una entrevista para el podcast de Kenji Fujimori, Christian Domínguez dejó atónita a su pareja Karla Tarazona al hacerle una sorpresiva propuesta de matrimonio hace unos días. Aunque la presentadora aceptó el anillo, su respuesta final sobre la propuesta aún permanece en el aire.

Luigui Carbajal advierte a Christian Domínguez

En una reciente entrevista con el diario Trome, Luigui Carbajal reveló que ya ha hablado con Christian Domínguez y aprovechó para advertirle, luego de enterarse de que regresó con Karla Tarazona e incluso, el cumbiambero le pidió matrimonio.

“Me agrada la idea de que se hayan juntado nuevamente, trabajé hasta hace poco con Karla en la radio y Christian siempre iba, y veía la complicidad que existe entre ellos. Y espero que esta vez sea para siempre, pues él ha reconocido que ella es la mujer a la que más ha amado”, expresó el cantante al inicio.

Sin embargo, Luigui Carbajal aclaró que le lanzó un fuerte mensaje a Christian Domínguez, esperando que esta vez no cometa los mismos errores.

“Cuando me enteré, le dije a él: ‘no la cag...’ y me aseguró que no, que todo sería distinto. Creo que él es consciente de la burla y vergüenza que vivió Karla en su momento y ahora quiere reivindicarse, tener un cambio por él, por ella, su familia y el público”, agregó.

¿Habrá boda realmente?

Por otro lado, Luigui Carbajal mencionó que alistará su terno para la próxima boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona, si es que llegan a casarse.

“Desde ahora iré alistando mi terno para la boda, ja, ja. Ambos están divorciados y, hasta donde sé, Karla está buscando la mujercita. Hacen una buena dupla, generan mucho y pueden seguir creciendo”, finalizó al respecto.