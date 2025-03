En un reciente intercambio en redes sociales, Edwin Guerrero, reconocido líder de la exitosa agrupación de cumbia Corazón Serrano, salió al paso de una polémica que involucraba a la cantante Ale Seijas, de Son del Duke. El 'malentendido' comenzó cuando Seijas publicó un video en TikTok en el que bromeaba sobre una supuesta llamada de Corazón Serrano para integrarse a la banda. Sin embargo, esta publicación fue tomada de manera equivocada por algunos seguidores, generando especulaciones que llegaron hasta las redes sociales de Guerrero.

La confusión se intensificó cuando el propio Edwin Guerrero respondió al video de Seijas, dejando un comentario que algunos interpretaron como un ataque. Ante la creciente ola de reacciones en redes sociales, el líder de la agrupación norteña no dudó en aclarar su postura a través de una transmisión en vivo por TikTok, donde explicó que en ningún momento hubo una mala intención y que todo se trató de una broma entre ambos artistas.

Edwin Guerrero hace aclaración por broma a Ale Seijas

La interacción en redes sociales entre Edwin Guerrero y Ale Seijas comenzó cuando la joven cantante compartió un video que rápidamente se viralizó. En este contenido, Seijas hacía referencia a una llamada de Corazón Serrano, aunque sin especificar nombres. En el video, la artista aparece diciendo que no aceptó la oferta de unirse a la banda, ya que pertenece a Son del Duke.

Para reforzar su broma, Ale Seijas incluyó un audio viral en el que se disculpa diciendo "Perdónenme a todos, no acepto", y añadió un mensaje divertido sobre su lealtad a Son del Duke. Aunque inicialmente la cantante aclaró que se trataba de una broma, los seguidores de ambos grupos comenzaron a especular sobre un posible acercamiento de Corazón Serrano hacia Seijas. Fue en este momento cuando Edwin Guerrero intervino y dejó un comentario en el video que algunos interpretaron como una crítica, en lugar de un gesto de camaradería.

A través de una transmisión en vivo en TikTok, Guerrero explicó que su mensaje no tenía ninguna mala intención y que, al igual que Seijas, él entendió que todo se trataba de una broma. "Me cae muy bien la jovencita, me parece una artista en crecimiento", comentó el líder de Corazón Serrano. En su declaración, también se mostró sorprendido por la reacción de algunos usuarios que lo acusaron de hacer comentarios inapropiados. "Le puse: ‘¿Me puedes decir quién te ha llamado?’ Y me han atacado, me han dicho de todo. '¿Qué te crees?, que esto, que el otro... todo por una broma", enfatizó.