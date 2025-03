La cantante de Son del Duke, Ale Seijas, ha encendido la polémica en redes tras publicar un video en TikTok donde insinúa que Corazón Serrano la llamó, pero ella los rechazó. En el clip, Seijas aparece respondiendo mensajes en su celular, mientras en pantalla se lee la frase: "Cuando recién me llama (emoji de corazón rojo) S.". Aunque no menciona explícitamente a Corazón Serrano, muchos seguidores interpretaron el mensaje como dirigida a la famosa agrupación piurana. El video finaliza con el popular audio "Perdónenme a todos, no acepto", acompañado de la frase: "Porque ahora mi corazón es Son del Duke".

La broma no ha caído nada bien entre los seguidores de Corazón Serrano, quienes han criticado a la joven cantante Ale Seijas. Incluso, el fundador Edwin Guerrero decidió pronunciarse en redes sociales tras la viralización del video, comentando: "¿Y quién la llamó, señorita?", acompañado de emojis de caritas. Sin embargo, ahora fue Briela Cirilo quien rompió su silencio.

¿Qué le dijo Briela a Ale Seijas tras su broma sobre haber rechazado a Corazón Serrano?

La cantante de Corazón Serrano, Briela Cirilo, defendió a su grupo en redes sociales. Por eso, cuando en TikTok explotó la broma de Ale Seijas insinuando que había rechazado a la orquesta para quedarse en Son del Duke, la joven no lo dejó pasar y le soltó un comentario que encendió aún más la controversia.

“CC (Como cuando) buscas pantalla”, acompañado de un emoji de una carita riéndose. Tras su comentario, Briela Cirilo optó por el silencio y no volvió a responder a los seguidores que reaccionaron y que le respondieron su mensaje. Por otro lado, Ale Seijas ha decidido mantenerse al margen y no ha respondido ni a Briela ni tampoco a Edwin Guerrero, quien también descartó haber intentado contactarla.

Respuesta de Briela Cirilo a la broma de Ale Seijas. Foto: TikTok.

Edwin Guerrero niega haber querido sumar a Ale Seijas a Corazón Serrano

El video de Ale Seijas en TikTok desató una ola de especulaciones sobre un supuesto interés de Corazón Serrano en sumarla a sus filas. Sin embargo, el líder de la agrupación, Edwin Guerrero, desmintió rotundamente el rumor con un comentario directo y picante: "¿Y quién la llamó, señorita?", acompañado de emojis de rostros ruborizados. Su respuesta no solo dejó claro que nunca existió tal acercamiento, sino que también generó un aluvión de reacciones entre los seguidores de ambos artistas.

Ale Seijas había aclarado que su video viral fue una simple broma basada en un trend de TikTok. “Es humor, está de moda ese trend”, comentó en su cuenta personal.