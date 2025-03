La artista que da voz al tema más popular de Son del Duke: canción original se grabó en el 2000, pero no tuvo éxito. Foto: composición LR/Chiclayohonesto/CieloFernández.

La artista que da voz al tema más popular de Son del Duke: canción original se grabó en el 2000, pero no tuvo éxito. Foto: composición LR/Chiclayohonesto/CieloFernández.

El ascenso de Son del Duke en la escena musical peruana estuvo marcado por el impacto de "Mix que bonito", una canción grabada originalmente hace más de dos décadas que no logró alcanzar la popularidad que hoy ostenta. Gran parte de este éxito se debe a la voz de Cielo Fernández, joven cantante de 18 años que, con su talento y carisma, logró conquistar al público. Su voz, emotiva y potente, se convirtió en la insignia de la agrupación chiclayana y permitió que su música trascendiera las fronteras de la región.

El tema que catapultó a Son del Duke a la fama es una versión renovada de "Es el amor", un sencillo que pasó desapercibido a inicios del 2000. No obstante, la interpretación de Cielo Fernández, sumada a una nueva instrumentación y un estilo fresco, hicieron que "Mix que bonito" se convirtiera en un fenómeno viral en 2024.

¿Quién es la vocalista que canta el tema más popular de Son del Duke?

Cielo Fernández es una cantante chiclayana de 18 años que se ha convertido en una de las voces más prometedoras de la cumbia peruana. Desde temprana edad mostró un talento innato para la música, lo que la llevó a ser parte de Son del Duke, agrupación con la que logró reconocimiento gracias a su interpretación de "Mix que bonito". Su carisma y capacidad vocal le permitieron conectar con el público, llevando el tema a lo más alto de las listas de reproducción en el país.

La artista destacó no solo por su potente voz, sino también por la emotividad que transmitía en cada presentación. Su interpretación logró que la canción se convierta en un himno para los seguidores de la cumbia romántica. No obstante, su paso por la orquesta no sería eterno, ya que en febrero de 2025 recibió una propuesta que cambiaría el rumbo de su carrera musical.

Cielo Fernández formó parte de Son del Duke hasta febrero de 2025, cuando se unió a Corazón Serrano. Foto: Producciones Oscar Oficial.





¿Por qué Cielo Fernández dejó Son del Duke?

El talento de Cielo Fernández no pasó desapercibido, y en febrero de 2025 Corazón Serrano, una de las agrupaciones más importantes de la cumbia peruana, anunció su incorporación. Su debut con la orquesta piurana se llevó a cabo el 8 de febrero en el concierto por el aniversario 32 de la agrupación, evento en el que compartió escenario con grandes exponentes del género, como Armonía 10 y Dina Páucar.

Su llegada a Corazón Serrano marcó un antes y un después en su carrera, ya que pasó de ser la voz revelación de Son del Duke a formar parte de una de las agrupaciones con mayor trayectoria en la cumbia. A través de sus redes sociales, la joven cantante manifestó su felicidad por formar parte de Corazón Serrano y reafirmó su compromiso de seguir creciendo como artista.

En su primera presentación con la agrupación piurana, interpretó "Te vas y no volverás", una canción que, en apenas dos días, superó el millón de reproducciones en YouTube. Su debut fue bien recibido por los seguidores de la orquesta, quienes resaltaron su talento y el futuro prometedor que le espera en su nueva etapa musical.

¿Quién compuso la canción más popular de Son del Duke?

Aunque "Mix que bonito" es el tema que llevó a Son del Duke a la fama, la canción "Es el amor", que forma parte de este “popurrí”, fue compuesta e interpretada originalmente por Rossy War y su Banda Kaliente a inicios de los años 2000. En su momento, la canción no logró el impacto esperado y quedó en el olvido, eclipsada por otros éxitos de la época.

Rossy War fue una de las artistas que revitalizó la cumbia peruana en la década de los 90, introduciendo la tecnocumbia y logrando una gran aceptación con temas como "Nunca pensé llorar" y "Amor prohibido". Su estilo fusionó la cumbia tradicional con sonidos modernos, lo que le permitió abrirse paso en un mercado dominado por la salsa y el rock en español. Sin embargo, "Es el amor" no tuvo la misma suerte que otros de sus temas y no logró posicionarse entre los favoritos del público.