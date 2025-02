El líder de Corazón Serrano, Edwin Guerrero Neira, recordó su relación sentimental con la cantante de su agrupación, Ana Lucía Urbina. En una entrevista para el canal 'Faranduleando', a través de TikTok, el fundador de la reconocida banda de cumbia habló sobre las burlas que recibió debido a la diferencia de edad entre ambos.

El romance entre Edwin Guerrero y Ana Lucía Urbina comenzó en 2017 y llegó a su fin en 2021 por razones desconocidas, aunque ambos mantuvieron una buena amistad. Sin embargo, en julio de 2024, la cantante reveló que perdió un hijo del fundador de Corazón Serrano, a pesar de que ya no eran pareja, un golpe que representó un gran impacto emocional para ella.

Edwin Guerrero y las burlas por su diferencia de edad con Ana Lucía Urbina

A pocos días de cumplir 43 años (el 23 de febrero), Edwin Guerrero Neira recordó las burlas que recibía por la diferencia de edad en su relación con Ana Lucía Urbina. Durante una entrevista, el líder de Corazón Serrano compartió cómo algunas personas cuestionaban su romance con la cantante de su grupo. “Si cuando tenía una relación con Ana Lucía, ella tenía 29 y yo 41. La diferencia era de 12 años, y la gente decía: ‘Ese es tu papá o tu abuelo’. ¿Tan viejito me veré?”, comentó con resignación, lo que generó la risa del entrevistador.

Sin embargo, luego de mencionar a su expareja, Guerrero pareció arrepentirse y evitó responder más preguntas sobre ella. Cuando le consultaron si el tema con Ana Lucía Urbina ya estaba cerrado en su vida, respondió tajante: “Prefiero no hablar de una relación, ni debí mencionarla porque es su vida privada”, afirmó. El líder de Corazón Serrano también reveló que recientemente confrontó a un tiktoker en una transmisión en vivo por hablar mal de Ana Lucía. “Si alguien habla mal de una mujer, siempre la voy a defender”, afirmó con firmeza.

La soledad de Edwin Guerrero y su gran objetivo que tiene con Corazón Serrano

En la misma entrevista, Edwin Guerrero aclaró que se encuentra soltero y disfruta de la soledad. Incluso reveló que prefiere componer sus canciones en total privacidad. “Me encierro en el estudio sin que nadie me vea”, comentó el fundador de Corazón Serrano. Además, sorprendió al confesar que nunca se ha emborrachado. “El alcohol saca lo peor de las personas. No me gusta”, afirmó. También mencionó que disfruta ir solo a restaurantes, lo que llamó la atención del entrevistador.

Por otro lado, Guerrero aseguró que la internacionalización sigue siendo el gran objetivo de Corazón Serrano. Su meta es llenar estadios en México y Colombia. “Me falta llenar estadios en esos países, y quiero lograrlo en todos los lugares donde se hable español. Ya lo hicimos en Ecuador, Bolivia y Perú”, expresó con determinación.