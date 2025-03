Los Mirlos son uno de los grupos más exitosos del Perú. Desde su fundación en 1973 y con más de 30 álbumes de estudio, han llevado la cumbia amazónica a otro nivel, logrando la tan ansiada internacionalización. Su inconfundible sonido ha conquistado escenarios en Francia, Chile, Eslovenia, Colombia, México, Inglaterra, Estados Unidos y muchos más, donde el público baila y vibra al ritmo de sus guitarras y percusión en coliseos llenos.

Siempre orgullosos de representar al Perú, su fundador y voz principal, Jorge Rodríguez, conversó con La República sobre los nuevos desafíos que enfrenta la legendaria agrupación.

Coachella 2025

— Es increíble lo reconocidos que son Los Mirlos en el extranjero

— Los Mirlos tienen una trayectoria ampliamente reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, estuvimos en el festival Vive Latino de México hace dos años; el año pasado participamos en el Festival Cordillera de Colombia, en el Quito Fest de Ecuador y en el Festival Luminato de Toronto, Canadá.

Llevamos más de 10 años recorriendo distintos festivales, lo que ha contribuido a consolidar a Los Mirlos como una marca bien posicionada internacionalmente. Fuimos el primer grupo en salir al extranjero en 1980, cuando iniciamos nuestra gira en Argentina y participamos en la película ‘Las Vacaciones del Amor’. Desde entonces, nuestra música es muy conocida en Argentina, Colombia, México y otros países

— ¿Cómo se dio este contacto para que Los Mirlos estén en Coachella 2025?

— El año pasado, durante nuestra gira por Europa, los organizadores de Coachella volvieron a contactarnos en el mes de julio para invitarnos a la edición 2025. Ya nos habían llamado en 2024, pero por el poco tiempo que teníamos para gestionar visas y otros trámites, no pudimos concretarlo. Mi hijo, que es nuestro manager, viajó a Los Ángeles para negociar el contrato. Cuando llegó a las oficinas del festival, se sorprendió al ver que tenían discos y afiches de Los Mirlos. Ahí nos dimos cuenta de que el interés era real y que ya nos tenían en la mira desde hace tiempo. Finalmente, cerramos el acuerdo, pero decidimos no anunciarlo hasta que la organización lanzará el afiche oficial. Y eso sí era la noticia bomba, pues. Ya estamos parte de Coachella hoy.

— ¿Quedó conforme con la parte económica de su contrato para Coachella 2025?

— Está bien, no. Tampoco…No es el mejor contrato que Los Mirlos han tenido, pero quedo contento. Nosotros también estábamos tranquilos con la negociación, porque al final nos abre más puertas en Estados Unidos y en el mundo.

— Compartirá el escenario con Lady Gaga, ¿ha tenido la oportunidad de escuchar su música?

— Sí, me ha hecho escuchar a mi hijo, pero no le he captado muy bien. Además, yo no entiendo mucho el inglés.

Consejos para el Grupo 5 y Corazón Serrano

— Jorge Rodríguez usted también ha sido un exitoso locutor radial

— Yo antes paraba metido en la radio, promocionando mis temas, yendo de un lado a otro. Pero ahora ya no, ni siquiera tengo un programa en la radio. Antes sí, siempre tuve programas en Radio Lima, Radio Libertad, Radio Victoria, La Crónica… toda mi vida estuve en la radio. Pero desde que llegó el internet, todo ha cambiado. Mis hijos me dicen: “Papá, ya no necesitamos la radio”. Y sí, la radio sigue siendo importante porque ayuda a difundir nuestra música, pero ya no con la misma fuerza de antes. Antes te convocaban a la radio para presentar una canción, era algo clave. Ahora la gente está en internet, conectada a nuestras redes sociales, y ahí es donde realmente nos ven y nos escuchan. Además, te cuento otra cosa.

— Dígame..

— Los Mirlos ya se han posicionado fuertemente en toda América. Yo vengo protegiendo mi marca en varios países desde hace décadas. La tengo registrada en Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Claro, no puedo registrarla en todo el mundo, pero hasta Google nos dio la verificación en redes sociales. Estos son Los Mirlos, no hay más. La antigüedad es clase, y en mi caso, la marca está registrada en Perú desde 1973. Por si acaso.

— El tema de la internacionalización sigue siendo un objetivo para grupos de cumbia como Corazón Serrano y Grupo 5. ¿Qué consejo les daría para lograrlo?

— Lo que pasa es que ellos son buenas orquestas también, pero tienen otro estilo diferente. Ellos están basados en hacer canciones románticas, canciones con instrumentos de viento muy bonitos. Pero lo que impacta en Los Mirlos es que tienen un estilo original. Somos creadores de nuestros propios éxitos, en la mayoría, en un 80%. Entonces, eso en nuestras guitarras es lo que le da su identidad, su personalidad a Los Mirlos. Y eso lo mantengo yo desde un inicio hasta la actualidad. Y así será siempre. El día que me retire, mi hijo continuará el legado, porque gusta mucho. Seguiremos sacando canciones así, bonitas, instrumentales, bailables, alegres, que tienen identidad cultural.

Entonces, ahí va la cosa. Todas las canciones románticas, ya sean de amor o desamor, son linda y eso le gusta tanto a la juventud como con el mundo entero. Y claro, así (como Grupo 5 y Corazón Serrano) hacen canciones muy bonitas, en el mundo hay muchísimos grupos similares, ya sea en Colombia, Ecuador, México o en cualquier otro país al que vayas. Pero grupos como Los Mirlos, casi no hay. Hay bandas que intentan imitarnos, que tratan de seguir nuestros pasos, y ellos mismos lo dicen. Somos un referente para muchos grupos, un ejemplo a seguir. Y está bien que lo hagan a su manera, con su propio estilo, eso es perfecto. La clave siempre es la originalidad.

— Entonces, ¿Grupo 5 y Corazón Serrano deberían tener más canciones propias para captar más atención en el extranjero?

— Claro, y Los Mirlos pues tienen eso. Y no es que recién ahora nos estén mirando desde afuera, esto viene de hace años. Te hablo desde 1980.

— ¿Algún grupo peruana que admire?

— Bueno, yo siempre admiraba la música de Los Destellos del maestro Enrique Delgado Montes porque yo alternaba música con él desde mis inicios. Quise, en mi imaginación era decir con mis hermanos grabar el día que lleguemos a Lima y grabaremos alguna vez porque yo me inicié en Moyobamba.

Sus inicios en la música

— Usted es de Moyobamba, ¿qué lo sedujo venir a Lima?

— Yo soy moyobambino, nací en la capital de la región San Martín, y vine a Lima en busca de un futuro, de trabajo, junto con mi hermano menor. Él también tocaba la guitarra, el acordeón y todo eso. Nos organizamos y, en 1972, comenzamos a ensayar sin descanso. Hasta que, en 1973, sacamos el primer sonido selvático de Los Mirlos y registré la marca en la Biblioteca Nacional. Ha sido una trayectoria larga y muy bonita, con épocas buenas y malas, pero siempre viajando, llevando a Los Mirlos por todo el Perú: al norte, al sur, al oriente.

— ¿Cómo inició su gusto por la música?

— Bueno, a mi papá lo escuchaba tocar su acordeón, su bandoneón, desde que estaba en la barriga, de repente por eso me viene el talento, el don de la música. Mi papá tenía su guitarrista, su maraquista, y en mi casa la música siempre estuvo presente. Así que desde entonces a todos nos gustó la música. Y hasta ahora, mis hijos, mis sobrinos, mis nietos… todos están metidos en la música. Les gusta, les encanta.

— Cambiando de tema, la congresista María Acuña propone que cada 14 de marzo se celebre el Día de la Cumbia en homenaje al nacimiento de Enrique Delgado, conocido como el padre de la cumbia peruana, ¿está de acuerdo?

— Mira, lo que estoy proponiendo es parte de un libro que estoy escribiendo. Aunque aún no he presentado la propuesta al Congreso, tenía pensado hacerlo. Sin embargo, el año pasado viajé mucho y lo fui postergando. En mi libro digo que el Día de la Cumbia Peruana debería ser el 21 de marzo, la fecha en que falleció Enrique Delgado. Él fue un maestro, grababa la cumbia costeña pura, bonita, lenta, cadenciosa, pero con un sonido inconfundible. En realidad, todos queríamos grabar como lo hacía el maestro Enrique Delgado. Esa es mi opinión, aunque respeto otras posturas. Creo que la fecha debería ser en honor a él. Y en cuanto a la propuesta de la congresista, estoy a favor, siempre y cuando se mencione y se reconozca al maestro Delgado.

— Le tiene bastante cariño a Enrique Delgado..

— Tuve una bonita amistad con Enrique Delgado cuando comencé a trabajar aquí en la capital. Mi hermano formó su promotora, Selva Perú, y en ese trajín coincidimos mucho con Enrique y Los Destellos. En esa época, Los Destellos y Los Mirlos éramos los dos grupos que estábamos rompiéndola a nivel nacional, compartiendo escenarios, teatros, bailes, trabajando mano a mano.

Con el tiempo, mi hermano se enamoró de la hermana menor de Enrique y formaron su familia. Fue algo lindo porque, al final, Enrique Delgado terminó siendo mi concuñado. Pero más allá de eso, cada uno hacía lo suyo. Él siempre respetó lo que hacíamos con Los Mirlos, y yo respetaba y admiraba lo que hacía con Los Destellos. Mi cariño y admiración por él son para toda la vida.

— ¿Los Mirlos son valorados en Perú?

— Bueno, sí, yo siempre... Mi agrupación ha sido muy respetada, siempre. Ha sido muy considerada y he hecho bailar a todas las esferas sociales, a la clase baja, media y alta. Y ha sido toda mi vida así eso. Nunca me sentí excluido, nunca. Siempre hemos quedado bien donde hemos ido, a tocar en cualquier lugar, siempre Los Mirlos ha gustado.

— ¿Se puede vivir de la cumbia en Perú?

— Bueno, si eres disciplinado y ordenado, yo creo que sí se puede. A mí, por ejemplo, me ha dado mucha tranquilidad, tanto a nivel personal como para mi familia. En su momento, estudié la carrera de docencia y llegué a ser maestro. Mi título es de profesor de educación primaria, y estuve dedicado a la polidocencia, enseñando a alumnos de quinto y sexto grado. Hubo un momento en que casi dejo la música porque tenía demasiada responsabilidad con dos trabajos. Antes, la enseñanza era en turnos de mañana o tarde, y eso me ayudaba un poco a equilibrar y descansar.

Aun así, logré manejar ambas cosas y cumplir con todo. Pero llegó el punto en que tenía que decidir: o me retiraba de la música o del magisterio. Mi mamá y mi esposa me decían: “No renuncies al magisterio, sigue con tu carrera”. Pero mi papá, en cambio, me decía: “Renuncia, hijo, dedícate a la música”. Y bueno… ya sabemos cuál fue el camino que elegí.

Los Mirlos en el extranjero

— ¿Cuál es el país más raro al que han viajado Los Mirlos?

— Hemos llegado hasta Eslovenia, me acuerdo bien, al Festival Okarina. Es el país más lejano al que hemos ido, al sur de Rusia. Ahí no había ni un latino, ni mexicanos, ni argentinos, ni siquiera compatriotas peruanos. Nada. Todos eran eslovenos. Pero fue una experiencia increíble. Es un país hermoso, con un lago impresionante. La municipalidad nos organizó un recorrido turístico, y en un día libre hicimos una caminata hasta un castillo en lo alto, donde está una imprenta que data del año 1000. Fue una experiencia única.

— ¿El país que ha disfrutado más de Los Mirlos?

— Mira, te voy a decir algo: hoy en día, en todos los países bailan y disfrutan con Los Mirlos. Si sigues nuestras redes y entras a TikTok, verás videos desde Alemania, Inglaterra, Ámsterdam, Róterdam, Francia, España, Argentina, Chile, Colombia… ¡en todas partes quieren a Los Mirlos! El año pasado estuvimos en el aniversario de Chile, y este año ya estamos nuevamente contratados para regresar. Fue increíble, había 12 o 13 mil chilenos coreando nuestras canciones. Nuestra música y nuestras producciones han llegado al mundo entero. Hay temas clásicos, como ‘La Danza de Los Mirlos’, que se ha posicionado fuertemente en el mercado internacional.

— ¿Cómo reaccionan los extranjeros al escuchar la música de Los Mirlos?

— Totalmente eufóricos, se conectan con el sonido de las guitarras. Ellos se hipnotizan, se enamoran, se contagian de la alegría que interpretan Los Mirlos porque las canciones de la cumbia amazónica psicodélica son súper bailables, alegres. Muy exóticos. Nosotros trasladamos nuestras raíces amazónicas en el sonido de las guitarras y todo. Entonces la gente se queda pues. Si entras a TikTok de Los Mirlos, para que veas también ahí cómo los franceses están bailando y la gente se pregunta, pero ¿dónde está la bandera peruana? ¿Dónde están los peruanos? ¿Dónde están? No hay ningún argentino, ni mexicano, ni colombiano, ni peruano. Todos son franceses que están bailando. Eso es lo que marca la diferencia con Los Mirlos. Es un grupo que difunde música y cultura de la Amazonía. Somos marca Perú.

— ¿Qué conciertos se vienen para Los Mirlos?

Vamos a regresar al Huaralino después de buen tiempo, ¿eh? Están organizando un festival de carnavales amazónico, selvático, el ‘Ayahuasca Fest’. Así que ya saben, amigos, van a venir varios grupos de la selva, pero Los Mirlos vamos a estar a la cabeza. Estamos comprometidos y listos para la fiesta este 1 de marzo. Luego, tomamos el avión y nos vamos a Pucallpa. El 2 de marzo estaremos en el carnaval de allá, disfrutando y bailando cumbia con nuestros ñañitos y ñañitas de Pucallpa.