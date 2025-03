La cantante Ale Seijas, actual integrante de la agrupación Son del Duke, generó revuelo en redes sociales tras compartir un video en el que daba a entender que había sido contactada por Corazón Serrano. Su publicación, la cual compartió hace unos días, rápidamente captó la atención de los seguidores del género, quienes especularon sobre una posible propuesta de la popular orquesta de cumbia.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, desmintió públicamente dicha afirmación, dejando en evidencia que nunca hubo tal acercamiento. El intercambio entre ambos generó gran curiosidad en redes, aunque todo se aclaró cuando la artista peruana indicó que se trataba de un contenido humorístico.

Edwin Guerrero niega contacto con cantante de Son del Duke

Todo comenzó cuando Ale Seijas, exintegrante de La Bella Luz, publicó un video en TikTok con la frase: "Cuando recién me llama S...". Aunque no mencionó explícitamente a Corazón Serrano, los seguidores de la cumbia asumieron que se refería a la reconocida agrupación norteña. Para reforzar su mensaje, la artista añadió el popular audio viral “Perdónenme a todos, no acepto”, junto con la frase: “Pero ahora mi corazón es SDD (Son del Duke)”.

El clip rápidamente se viralizó, generando especulaciones sobre un posible interés de Corazón Serrano en sumar a Seijas a sus filas. Sin embargo, el rumor fue desmentido por el propio Edwin Guerrero, líder de la agrupación, quien comentó en la publicación: "¿Y quién la llamó, señorita?", acompañado de emojis de rostros ruborizados. La respuesta del líder de la orquesta dejó claro que nunca existió tal acercamiento, lo que provocó reacciones en los seguidores de ambos artistas.

A pesar de la controversia, Ale Seijas aclaró en sus redes sociales que todo se trataba de una broma y que su publicación estaba basada en un trend de TikTok. “Es humor, está de moda ese trend”, escribió en su cuenta personal.