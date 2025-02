Ale Seijas se quiebra por el duro momento que pasó al dejar La Bella Luz: "Es difícil ser solista"

La talentosa cantante Alejandra Seijas, conocida en el mundo de la cumbia como Ale Seijas, se ha convertido en la nueva voz femenina de la orquesta Son del Duke tras la salida de Cielo Fernández. La noticia de su incorporación a la agrupación chiclayana ha causado gran expectativa entre sus seguidores y los amantes de la música tropical. Sin embargo, para la joven de 19 años, este nuevo paso en su carrera llega después de una etapa complicada como solista, que la llevó a atravesar momentos difíciles tras su salida de La Bella Luz.

Durante una entrevista en el podcast de YouTube 'QQQuéntamelo todo' de Nueva Q, la artista no pudo contener las lágrimas al recordar el desafío que significó trabajar por su cuenta. "Ha pasado muchas cosas y de verdad estoy muy agradecida con la orquesta Son del Duke por la oportunidad y por la confianza", expresó con emoción.

Ale Seijas se quiebra por su ingreso al Son del Duke y cuenta lo difícil que fue dejar La Bella Luz

Ale Seijas explicó que, tras dejar La Bella Luz en agosto de 2024, decidió incursionar como solista, un reto que no fue sencillo. "No se me cruzó por la mente que mi carrera terminaría, pero sí la veía muy difícil, la verdad. Ser solista no es fácil", confesó en el podcast. A pesar de los obstáculos, aseguró que nunca perdió la fe y continuó esforzándose por hacer crecer su nombre en la industria musical. "Tengo mi nombre, la gente me conoce y me sigue conociendo. Voy a seguir demostrando mi talento porque hay gente que me quiere mucho", agregó.

En la entrevista, la nueva 'chica rap' también habló sobre su futuro en Son del Duke, destacando que posiblemente tenga que mudarse a Chiclayo, donde está radicada la orquesta. "Si ya tengo que vivir por allá, dejaré Lima. Me pongo un poquito sentimental", reveló con nostalgia.

La orquesta Son del Duke se ha posicionado como una de las agrupaciones de cumbia más importantes del momento. Con su constante crecimiento y renovación de talentos, la llegada de Ale Seijas representa una nueva etapa para el grupo y una gran oportunidad para la joven cantante.