Frente a los rumores que sugieren la posibilidad de que su vínculo con Jefferson Farfán no haya concluido, Xiomy Kanashiro reafirmó que su relación ha finalizado y que ambos han decidido mantener una amistad. Por tal motivo, no tiene inconvenientes en haber sido vista subiendo en el vehículo de la ‘Foquita’ o compartiendo tiempo con su hija mayor.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro hicieron pública la finalización de su relación el pasado 7 de febrero de este año, a través de sus cuentas de Instagram. La pareja, que mantuvo un romance breve, optó por compartir la noticia de su ruptura con sus seguidores. Tras recibir comentarios negativos en las plataformas digitales, Kanashiro defendió su postura, asegurando que el dinero de Farfán nunca fue su interés.

Xiomy Kanashiro se pronuncia sobre Jefferson Farfán

Frente a diferentes medios de comunicación, Xiomy Kanashiro fue consultada sobre Jefferson Farfán, quien hace unos días fue captada subiendo en la camioneta del exfutbolista. Ante dicha incógnita, la bailarina resaltó que solo había ido a “recoger algunas cosas”.

“Si me han visto en la camioneta fue porque fui a recoger unas cosas, él y yo hemos quedado como amigos. Cuando una persona es importante para ti, se le desea lo mejor; le deseo que le vaya súper bien”, detalló contundentemente.

Poco después, recibió algunos comentarios sobre la oficialización con Jefferson Farfán, que se dio solamente cuando dio a conocer su ruptura con Xiomy Kanashiro. Ante ello, la joven destacó que fue un tema privado: “Hay muchos comentarios que dicen que él no me quiso oficializar; en algún momento se sabrá toda la verdad, quién fue la persona que no quiso desde un principio”.

¿Conoció a Delany López?

Por otro lado, Xiomy Kanashiro también fue consultada sobre la supuesta relación entre Jefferson Farfán y Delany López, a lo que la bailarina simplemente destacó que no fue la ‘manzana de la discordia’. “A la señorita no la conozco, no sé quién es ella y yo conocí a Jefferson solo; no tenía ninguna relación y eso pasó en agosto”, sentenció ante la prensa.