Natalia Segura y el exchico reality Ignacio Baladán se encuentran emocionados ante la llegada de su primer hijo, aunque esto no les impide continuar creando contenido para su podcast ‘Amor y Desmadre’. En su reciente episodio, la influencer colombiana reveló una curiosa exigencia que planteó a Ignacio desde el comienzo de su relación: recibir una cartera de marca como regalo en cada cumpleaños.

Según lo que detalló la influencer Natalia Segura, desde el inicio de su relación conversó con Ignacio Baladán sobre los regalos que le gustaría recibir, revelando que le gustan los detalles ostentosos por un peculiar motivo.

¿Por qué le puso esa condición a Ignacio Baladán?

Durante el último episodio de su podcast ‘Amor y Desmadre’, Ignacio Baladán compartió que su esposa Natalia Segura, le dejó en claro desde el inicio de su relación que deseaba recibir obsequios de lujo en ocasiones especiales. En respuesta, la influencer ofreció una explicación honesta sobre sus expectativas.

“Yo dije ya comí mucha m*** en la vida con mucho tacaño y yo dije no voy a volver a permitir eso en la vida. Por eso desde que lo conocí nosotros hablábamos de todo... fechas especiales y yo dije yo doy siempre lo mejor de mí de acuerdo a mi circunstancia y situación y mi momento. Si yo veo algo que va a ser diciembre o el cumpleaños de mi marino y veo algo que cuesta me nace dárselo, pero yo no se lo voy a dar si me va a resultar con un anillo de papel”, mencionó la creadora de contenidos.

¿Cómo reaccionó Ignacio Baladán a esto?

Fue ahí donde Ignacio Baladán con una sonrisa, ratificó las palabras de su esposa, subrayando que desde el principio Natalia dejó en claro sus expectativas en torno a las celebraciones de fechas especiales.

“Entonces lo primero que me dijo es: ‘está bien con todo, pero mi cumpleaños tiene que venir con una cartera’”, explicó el exchico reality. No obstante, Natalia Segura intervino y lo corrigió inmediatamente. “No fue así, yo te dije: ‘me gustan las carteras de marca’, claro mami”, destacó sobre el tema.